СБУ назвала имена убийц российских журналистов из ЧПК "Вагнер"

Руководитель службы безопасности наемников получил указание не допустить утечки информации перед приездом журналистов в Африку.

Читай также: Под Харьковом пытались подорвать железную дорогу

Служба безопасности Украины опубликовала данные лиц, причастных к убийству российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Таким образом спецслужба опровергла слова президента РФ Владимира Путина о том, что россияне погибли от рук местных группировок.

Российских журналистов в ЦАР не убивали местные группировки ssu.gov.ua

Читай также: Работники “Укрзализныци“ похищали грузы и вымогали взятки за безопасный проезд

“СБУ продолжает информирование общественности о преступлениях внештатного подразделения ГУ ГШ ВС РФ под названием ЧВК “Вагнер“, - подчеркнули в ведомстве.

В материале СБУ уточняется, что три российских журналиста проводили в Африке расследование незаконной деятельности российских наемников. Присутствие ЧВК “Вагнер“ в ЦАР официальный Кремль отрицает.

Наемникам был отдан прямой приказ не допустить утечки информации об их пребывании в ЦАР ssu.gov.ua

Читай также: Депутат Госдумы РФ курировал диверсии в Украине - суд Мариуполя

“Полученная СБУ информация в очередной раз разоблачает ложь официальных лиц РФ. По имеющимся данным, наемники ЧВК “Вагнера“ были направлены в ЦАР еще в начале 2018 года“, - подчеркивают в пресс-служба.

Структурой прикрытия наемников является коммерческая фирма российского бизнесмена Евгения Пригожина (которого также называют поваром Владимира Путина, последний все отрицает - прим. ред.) - ООО “М-Финанс“, зарегистрированная в Санкт-Петербурге, рассказали в СБУ.

Из ЦАР наемники ЧПК "Вагнер" помогают вывозить в РФ алмазы ssu.gov.ua

Читай также: СБУ отклонила 48 адвокатов для украинских моряков

“Доставка в Африку части наемников осуществлялась непосредственно частным самолетом Пригожина“, - говорят в СБУ.

“Согласно имеющимся в СБУ материалам, в задачи “службы безопасности ООО “М-Финанс“ в ЦАР входит осуществление инструкторской подготовки членов местных военизированных формирований“, - сообщается в статье. Кроме того, наемники занимаются обеспечением тайного вывоза алмазов с территории Центральноафриканской республики в РФ.

Известны имена 10 российских наемников, которые были в ЦАР на момент убийства журналистов ssu.gov.ua

Читай также: Бизнесмены незаконно продавали в Азию комплектующие к военной технике

СБУ установила 37 граждан РФ, которые руководство военной разведки РФ отправило в ЦАР на ротационной основе в составе “службы безопасности ООО “М-Финанс“. “Руководитель СБ - РФ Захаров Валерий Николаевич, 12.01.1970 года рождения, Санкт-Петербург, личный номер в структуре ЧВК “Вагнера“ М-5658“, - сообщает СБУ.

Среди этих людей уже идентифицированы персоналии 10 наемников, которые непосредственно находились в ЦАР в день убийства российских журналистов.

“Большинство из этих лиц участвовали в террористической деятельности на Востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами РФ“, - подчеркнули в спецлужбе, приводя список лиц:

- Заличев А.Б., 04.11.1984., Санкт-Петербург, личный номер М-0197;

- Грузденок Р.В., 27.12.1976., Санкт-Петербург, М-3207;

- Юдов С.М., 28.11.1968., Санкт-Петербург, М-5662;

Читай также: Отчет Amnesty: Украине вспомнили тюрьмы СБУ, NEWSONE, ромов и ЛГБТ

- Фарафонов А.Е., 25.10.1975., Санкт-Петербург, М-5654;

- Киракосян А.А., 14.05.1976., Санкт-Петербург, М-0613;

- Сотов А.А., 02.06.1976., Санкт-Петербург, М-5661;

- Бубнов А., 08.12.1971., Санкт-Петербург, М-5655

- Вильдяев В.В., 15.08.1977., Улан-Удэ, М-1000;

- Минибаев И.Р., 07.08.1988, Белгородская область, М-1005;

- Завадский С.Ю., 08.11.1975, республика Башкортостан, М-1313.

СБУ надеется, что информация об убийцах российских журналистов будет раследована ssu.gov.ua

Читай также: В СБУ рассказали, что их сотрудники делали на захваченных кораблях

Материалы СБУ свидетельствуют, что после получения спецслужбами РФ информации о выезде российских журналистов в ЦАР руководитель “службы безопасности ООО “М-Финанс“ получил категорический приказ принять исчерпывающие меры для недопущения утечки информации о присутствии там российских террористов.

Кроме того, спецслужба представила специальный информационный буклет о террористической деятельности в Украине ЧПК “Вагнер“.

Читай также: СБУ проверит госслужащих с родственниками в Крыму

Напомним, ранее СБУ сообщала, что спецслужбы РФ могут активизироваться в Украине перед праздниками.