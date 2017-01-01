В Крыму оставили под арестом еще трех украинских моряков

Моряки принимали участие в заседании с помощью видеосвязи из московского СИЗО Лефортово вместе со своими адвокатами.

"Верховный суд" Крыма отклонил апелляционные жалобы относительно меры пресечения в виде содержания под стражей трех украинских моряков и перенес рассмотрения по делам еще двух. Об этом сообщает группа Крымский Процесс на своей странице в Facebook в четверг, 20 декабря.

В частности, суд отклонил апелляции по матросам Михаилу Власюку, Богдану Головашу и офицеру ВСУ Сергею Попову. Морякам уменьшили срок содержания под стражей на один день, до 24 января 2019 года, из-за неправильного расчета, выполненного "судом" первой инстанции.

Моряки принимали участие в заседании с помощью видеосвязи из московского СИЗО Лефортово вместе со своими адвокатами.

Рассмотрение апелляции Владислава Костышина перенесли из-за того, что суд не предоставил украинцу переводчика с русского языка.

"Судья Сергей Рубанов отказал в предоставлении ему переводчика, но, поскольку сам судья не понимает украинского языка, а у Костышина есть право давать показания на родном языке, судебное заседание было отложено на завтра на 10 часов для предоставления переводчика самому судье", – говорится в сообщении.

Апелляцию командира захваченного Россией катера БердянскРомана Мокряка перенесли из-за отсутствия адвоката. Решение также пересмотрят 21 декабря в 10.00.

Отметим, это седьмая отклоненная апелляция на меру пресечения для украинских моряков. Накануне аналогичные решения были приняты по апелляциям на арест моряков Владимира Варимеза, Андрея Опрыско, Сергея Цыбизова и Юрия Будзыло.

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