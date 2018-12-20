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ЦИК назвал основные этапы выборов президента

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Официальная избирательная кампания стартует с 31 декабря - прямо под Новый год.
ЦИК утвердила план выборов президента
ЦИК утвердила план выборов президента
ukrinform.ua

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ЦИК утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента. Об этом сообщают Українські Новини.

Напомним, выборы президента должны пройти 31 марта. Избирательный процесс, несмотря на обилие политической рекламы на улицах и на ТВ, официально стартует только с 31 декабря.

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Именно с этого дня до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации.

Зарегистрировать документы ЦИК должен в течение пяти дней со дня их подачи. Последним днем регистрации станет 8 февраля.

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Предвыборная агитация кандидата разрешается даже не с конца декабря, а со следующего дня после регистрации кандидата и может продолжаться до 24:00 29 марта 2019 года.

Отказаться от участия в выборах кандидаты могут до 7 марта 2019 года включительно. До 8 марта включительно ЦИК сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.

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Окружные избиркомы должны быть созданы до 18 февраля 2019 года, участковые - до 12 марта 2019 года.

До 22 марта 2019 года Госреестр избирателей должен передать участковым комиссиям предварительные списки избирателей и именные приглашения на выборы.
 
До 25 марта 2019 года можно будет обратиться в участковую комиссию или орган ведения Госреестра о невключении в список.
 
Голосование пройдет с 08:00 до 20:00 31 марта 2019 года, после этого окружные избиркомы должны до 5 апреля подвести итоги голосования в округах, а ЦИК до 10 апреля подсчитать результаты по Украине.Обнародованы результаты выборов должны быть до 13 апреля включительно.
 
Пока календарный план утвержден только для первого тура выборов. Второй будет назначен на 21 апреля 2019 года, а результаты будут объявлены примерно 1 мая.

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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рейтинг Петра Порошенко с момента захвата украинских кораблей в Керченском проливе вырос в несколько раз.

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Теги: выборы президента, ЦИК, календарь, график
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
w@rning!    20.12.2018, 18:17
Оценка:  +3
w@rning!
Поро хоботам страдать и биться кастрюлеголовой башкой об стенку.
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