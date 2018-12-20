ЦИК назвал основные этапы выборов президента
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ЦИК утвердил календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению очередных выборов президента. Об этом сообщают Українські Новини.
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Именно с этого дня до 3 февраля 2019 года включительно разрешается официальное выдвижение кандидатов и подача документов для регистрации.
Зарегистрировать документы ЦИК должен в течение пяти дней со дня их подачи. Последним днем регистрации станет 8 февраля.
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Предвыборная агитация кандидата разрешается даже не с конца декабря, а со следующего дня после регистрации кандидата и может продолжаться до 24:00 29 марта 2019 года.
Отказаться от участия в выборах кандидаты могут до 7 марта 2019 года включительно. До 8 марта включительно ЦИК сможет отменить регистрацию таких кандидатов и утвердить текст избирательного бюллетеня.
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Окружные избиркомы должны быть созданы до 18 февраля 2019 года, участковые - до 12 марта 2019 года.
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Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что рейтинг Петра Порошенко с момента захвата украинских кораблей в Керченском проливе вырос в несколько раз.