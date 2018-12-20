УПЦ МП обратилась к Порошенко из-за решения Рады

Постановление парламента противоречит Конституции Украины, которая исключает законодательное вмешательство в религиозные вопросы.

Украинская православная церковь Московского патриархата призвала президента Петра Порошенко ветировать принятый парламентом в четверг, 20 декабря, закон о переименовании церкви. Законность решения Рады оценил юридический отдел УПЦ МП.

В заявлении отмечается, что Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений.

"А принуждение Украинской Православной Церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП отметили, что заставить ее к переименованию украинская власть хочет для Православной церкви Украины, которая "хочет забрать себе это название".

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к Президенту Украины применить к этому закону право вето ", - добавили в церкви.

Как сообщалось, Рада обязала УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

В УПЦ МП ранее отметили, что изменить название церкви будет проблематично, поскольку она зарегистрирована в Украине, а не в России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet