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УПЦ МП обратилась к Порошенко из-за решения Рады

Комментариев: 8
Постановление парламента противоречит Конституции Украины, которая исключает законодательное вмешательство в религиозные вопросы.
Митинг сторонников УПЦ МП против переименования церкви
Митинг сторонников УПЦ МП против переименования церкви
news.church.ua

Украинская православная церковь Московского патриархата призвала президента Петра Порошенко ветировать принятый парламентом в четверг, 20 декабря, закон о переименовании церкви. Законность решения Рады оценил юридический отдел УПЦ МП.

В заявлении отмечается, что Украина является светским государством, что делает невозможным установление на законодательном уровне каких-то преимуществ или ограничений для тех или иных религиозных объединений.

"А принуждение Украинской Православной Церкви к изменению своего наименования является ничем иным, как вмешательством в ее деятельность, которая может привести к непредсказуемым последствиям в обществе", - говорится в сообщении.

В УПЦ МП отметили, что заставить ее к переименованию украинская власть хочет для Православной церкви Украины, которая "хочет забрать себе это название".

"Считаем этот закон антиконституционным и намерены защищать свои права всеми законными способами. Обращаемся к Президенту Украины применить к этому закону право вето ", - добавили в церкви.

Как сообщалось, Рада обязала УПЦ МП в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

В УПЦ МП ранее отметили, что изменить название церкви будет проблематично, поскольку она зарегистрирована в Украине, а не в России.

 

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Теги: церковь, Конституция, УПЦ МП, Рада, Порошенко, переименование
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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fkrfyfan    20.12.2018, 18:51
Оценка:  0
fkrfyfan
Нашли к кому обращаться. Он же сам организатор этого церковного шабаша.
logmax    20.12.2018, 18:46
Оценка:  -1
logmax
Давайте вещи называть своими именами, так как это принято. УПЦ МП это филиал РПЦ в Украине, так и называйтесь официально РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ, а Украинская метрополия Константинопольского Патриархата будет называться УКРАИНСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ или ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ В УКРАИНЕ. Складыв
logmax    20.12.2018, 18:47
Оценка:  -1
logmax
Складывается впечатление, что УПЦ МП просто сама боится названия «Русская православная церковь», поэтому и смуту вносить в ряды верян!
Ведмідь***    20.12.2018, 19:34
Оценка:  -2
Ведмідь***
Ничего не имею против названия - "Украинская Православная Церковь в составе Русской Православной Церкви", при условии что название УПЦ не будет присвоено какой нибудь из непризнанных или новых церквей.
Лаптев    20.12.2018, 18:27
Оценка:  0
Лаптев
В знак протеста все РПЦ должно отвалить на родину, на свою московию.
trgvm1    20.12.2018, 18:26
Оценка:  +1
trgvm1
заткнись тварь вам украину не победить
мармизасвiдомого    20.12.2018, 18:24
Оценка:  -6
мармизасвiдомого
чё к нему обращатся, он же топикстартер этого шабоша. Профессссор стамбульский.
donizete    20.12.2018, 19:09
Оценка:  +2
donizete
Извините, но проффесор у нас только один и другого быть не может. И сейчас он Ростовский.
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