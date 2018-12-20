СБУ заявила о задержании агентурно-боевых групп РФ

СБУ сообщила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп военной разведки РФ на востоке Украины.

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации на брифинге, который состоится в ближайшие дни.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Службы безопасности Украины относительно проведения контрразведкой проверки государственных служащих, чьи родственники находятся в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

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