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СБУ заявила о задержании агентурно-боевых групп РФ

Комментариев: 7
СБУ сообщила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп военной разведки РФ на востоке Украины.
СБУ сообщила о задержании российских разведчиков
СБУ сообщила о задержании российских разведчиков
ТАСС

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении и задержании трех агентурно-боевых групп российской военной разведки на востоке страны. Об этом в четверг, 20 декабря, сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, в спецслужбе пообещали обнародовать детали спецоперации на брифинге, который состоится в ближайшие дни.

"Служба безопасности Украины сообщает, что в ближайшие дни состоится специальный брифинг контрразведки СБУ по задержанию на востоке Украины трех агентурно-боевых групп российской военной разведки", - говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к главе Службы безопасности Украины относительно проведения контрразведкой проверки государственных служащих, чьи родственники находятся в аннексированном Крыму.

Также сообщалось, что Служба внешней разведки Украины выходит из Соглашения о сотрудничестве разведывательных служб СНГ.

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Теги: Украина-Россия, СБУ, спецслужбы, донбасс, задержание, разведка, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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МаюРацию    20.12.2018, 19:39
Оценка:  0
МаюРацию
С днём чекиста,свидомые!
nelci    20.12.2018, 19:18
Оценка:  +2
nelci
Значит информподготовка очередных провокаций началась...
fkrfyfan    20.12.2018, 18:55
Оценка:  +4
fkrfyfan
Чем ближе выборы тем больше "побед" поросячьей службы
COZEL    20.12.2018, 18:49
Оценка:  +2
COZEL
Хоть бомжей накормят и оденут)))
farfalle    20.12.2018, 18:54
Оценка:  -2
farfalle
Ты хоть себя прокорми. Житница СССР. Бывшая
ВладиславII    20.12.2018, 18:37
Оценка:  +4
ВладиславII
Спасибо, поржал над "новостью"!
farfalle    20.12.2018, 18:33
Оценка:  +2
farfalle
Но фото мы вам не покажем. Это секрет))
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