Мораторий на продажу земли продлен на год

Запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения продлен до 1 января 2020 года.

Рада в очередной раз продлила мораторий на продажу земли Getty Images

Верховная Рада на заседании в четыерг, 20 декабря, 231 голосом приняла законопроект о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законом поручается Кабинету министров до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, Евросуд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим право на собственность, гарантированное Первым протоколом к Европейской конвенции по правам человека. Украина это решение не оспаривала, и оно стало окончательным.

В ЕСПЧ заявили, что может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения, если власти не отменят мораторий.

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