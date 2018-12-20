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Мораторий на продажу земли продлен на год

Комментариев: 2
Запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения продлен до 1 января 2020 года.
Рада в очередной раз продлила мораторий на продажу земли
Рада в очередной раз продлила мораторий на продажу земли
Getty Images

Верховная Рада на заседании в четыерг, 20 декабря, 231 голосом приняла законопроект о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. 

Документ вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Законом поручается Кабинету министров до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Напомним, Евросуд по правам человека признал мораторий на продажу земли в Украине нарушающим право на собственность, гарантированное Первым протоколом к Европейской конвенции по правам человека. Украина это решение не оспаривала, и оно стало окончательным.

В ЕСПЧ заявили, что может назначать миллиарды гривен компенсаций для украинцев, желающих получить в собственность земли сельхозназначения, если власти не отменят мораторий.

 

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Теги: Земля, Рада, мораторий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Coюзник    20.12.2018, 19:47
Оценка:  0
Coюзник
Іноземні компанії вже в чергу стають з мішками грошей (які потім всі підуть в оффшори) щоб скупити за бесцінь наші землі
navigator2    20.12.2018, 19:13
Оценка:  0
navigator2
земля є явласністью народа і власником землі може становитися тільки громадянин України , при чому повинно бути обмеження на розмір ділянцки щоб не скуповувавали підставні (чурки) особи
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