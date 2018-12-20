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Россия отказалась от обмена пленными и заключенными перед Новым годом

Комментариев: 1
Таким образом, ни политзаключенных, ни военнопленных моряков до праздников вернуть домой не удастся.
Украине не удалось убедить РФ начать обмен пленными до Нового года
Украине не удалось убедить РФ начать обмен пленными до Нового года
.facebook.com/marchuk.yevgen

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Россия отказалась менять своих граждан, отбывающих наказание в украинских тюрьмах, на украинских заключенных в российских тюрьмах. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает Главком.

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина предложила, чтобы обмен состоялся до Нового года, но Россия отказалась. В том числе, как ранее сообщала первый вице-спикер Ирина Геращенко, была идея обменять украинских моряков, пребывающих в СИЗО Москвы.

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“Украина не впервые внесла предложение об обмене до Нового года: 23 российских гражданина, отбывающих наказание за тяжкие преступления в местах лишения свободы Украины, на 23 украинских заключенных в московских тюрьмах“, - рассказал Марчук.

По его словам, украинская сторона будет настаивать в следующем году на отмене результатов так называемых выборов на оккупированном Донбассе. Следующая встреча состоится 16 января. 

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Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что в среду прошла последняя в этом году встреча в “минском формате“ по урегулированию ситуации на Донбассе.

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Теги: РФ, обмен, пленные, заключенные, Украина, минский формат
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Комментариев (1)
nelci    20.12.2018, 19:20
Оценка:  +5
nelci
Спасибо Геращенко, которая сделала все, чтобы в предыдущий раз разрушить согласованный обмен.
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