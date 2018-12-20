Россия отказалась от обмена пленными и заключенными перед Новым годом

Таким образом, ни политзаключенных, ни военнопленных моряков до праздников вернуть домой не удастся.

Украине не удалось убедить РФ начать обмен пленными до Нового года .facebook.com/marchuk.yevgen

Читай также: Украинский журналист забросал Путина вопросами об агрессии РФ

Россия отказалась менять своих граждан, отбывающих наказание в украинских тюрьмах, на украинских заключенных в российских тюрьмах. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Евгений Марчук, передает Главком.

На последнем заседании Трехсторонней контактной группы в Минске Украина предложила, чтобы обмен состоялся до Нового года, но Россия отказалась. В том числе, как ранее сообщала первый вице-спикер Ирина Геращенко, была идея обменять украинских моряков, пребывающих в СИЗО Москвы.

Читай также: Украина, Грузия и Молдова подписали соглашение о реинтеграции территорий

“Украина не впервые внесла предложение об обмене до Нового года: 23 российских гражданина, отбывающих наказание за тяжкие преступления в местах лишения свободы Украины, на 23 украинских заключенных в московских тюрьмах“, - рассказал Марчук.

По его словам, украинская сторона будет настаивать в следующем году на отмене результатов так называемых выборов на оккупированном Донбассе. Следующая встреча состоится 16 января.

Читай также: Украина выступила за перенос переговоров из Минска

Ранее первый вице-спикер Ирина Геращенко сообщила, что в среду прошла последняя в этом году встреча в “минском формате“ по урегулированию ситуации на Донбассе.