В Херсонской области силовики поймали беглеца из колонии

Правоохранители открыли уголовное производство за побег из мест лишения свободы или из-под стражи.

В Херсонской области задержали Виктора Чекана, который бежал из колонии, при попытке попасть в другую область. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции вечером в четверг, 20 декабря.

"Благодаря совместным действиям правоохранителей Херсонской и Николаевской области беглеца задержали в одном из поселков Белозерского района. Осужденный пытался бежать в другую область", - заявили в полиции.

Правоохранители отметили, что открыли уголовное производство по статье 393 Уголовного кодекса Украины (Побег из мест лишения свободы или из-под стражи).

Напомним, 6 декабря из зала судебного заседания Голосеевского районного суда Киева сбежал подозреваемый в убийстве Андрей Елкин. Уже на следующий день силовики задержали беглеца. По информации СМИ, Елкин сам среди ночи приехал к Голосеевскому районному суду и позвонил в полицию, чтобы его взяли под стражу.

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