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На Азове построят морскую военную базу - Полторак

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В Министерстве обороны начали работы по строительству морской военной базы вблизи Азовского моря.
Морскую военную базу построят вблизи Азовского моря
Морскую военную базу построят вблизи Азовского моря
Минобороны Украины

Возле Азовского моря построят морскую военную базу. Об этом заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщает в четверг, 20 декабря, телеканал Прямий.

"Я ставлю задачу командующему Военно-морских сил, чтобы подать расчеты для создания морской базы в Азовском море. Нам точно нужно усилить присутствие в Азовском море. Мы должны реагировать на угрозы в Азовском море", - отметил глава Минобороны.

Он также заверил, что Украина не согласится с очередной попыткой захватить новые территории страны.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". 

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными".

Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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Теги: Минобороны, Азовское море, море, ВМС Украины, база, министерство обороны, ВСУ, военная база, Степан Полторак
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Источник: korrespondent.net

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