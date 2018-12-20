Политолог: Новинский заявил о православном сопротивлении

"Верховная Рада проголосовала законопроект №5309 о переименовании Украинской Православной Церкви, несмотря на прямой конституционный запрет дискриминации какой-либо конфесcии", пишет на своей странице в ФБ политолог Сергей Белашко.

По его мнению, не смутил депутатов и тот факт, что законодательство Украины не разрешает каноническую зависимость от любых религиозных центров, независимо от того, где они находятся. "На рассмотрении парламента находятся ещё два законопроекта: №4511, обязывающий утверждать кандидатуры назначаемых УПЦ священников в органах исполнительной власти (про отделение церкви от государства авторы очевидно не слышали), и №4128, который фактически легализует захваты собственности УПЦ через непрозрачный механизм перехода религиозных общин из одной конфессии в другую", уверен политолог.

У эксперта сложилось убеждение, что не менее 30% граждан Украины, являющиеся прихожанами УПЦ, а это не менее 10 миллионов человек, не готовы быть "на подтанцовке" у власти. "Очевидно же, что поддержав Петра Порошенко в его президентской кампании, благословив евроинтеграцию и 144 реформы, УПЦ не имела бы сейчас никаких проблем. По сути, 240 депутатов, проголосовавших за законопроект №5309, поддержали Порошенко в его стремлении любой ценой продлить свои полномочия ещё на один срок. Поэтому заявление юридического отдела УПЦ с обращением к президенту наложить вето на этот закон выглядит верхом наивности. Ведь именно на Банковой стоят за всеми подобными инициативами.

По его мнению, единственной фракцией Верховной Рады, которая выступила решительно против антицерковных законов, оказался "Оппозиционный блок". "Причём председатель фракции ОБ Вадим Новинский не только критиковал их с парламентской трибуны, но и вышел к собравшимся перед Верховной Радой верующим, рассказав о механизмах церковного рейдерства .

Впрочем, политолог не согласен с утверждениями Новинского о том, что "власть ставит под угрозу существование крупнейшей православной конфессии в Украине", и антицерковные законы "фактически уничтожат УПЦ". "От гонений Церковь станет только крепче: корыстолюбцы, карьеристы, приспособленцы и просто случайные люди отсеются, останутся те, кто уверен в своей вере. За четыре года системного давления при действующем режиме было только 70 случаев перехода приходов в УПЦ-КП, абсолютное большинство из них сопровождались силовым захватом храмов, многие спустя некоторое время вернулись в УПЦ, а другие общины успели построить новые храмы. Гонения дополнительно легитимируют Церковь, подчёркивают её истинность, "настоящесть".