ВМС Украины усилят кораблем-разведчиком и ракетным комплексом

В 2019 году Минобороны планирует введение в состав ВМС разведывательного корабля и нового ракетного комплекса.

Военно-морские силы Украины в 2019 году получат разведывательный корабль и новый ракетный комплекс. Об этом заявил в четверг, 20 декабря, министр обороны Степан Полторак в ходе рабочей поездки в Одесскую область, сообщает Укринформ.

"На следующий год мы планируем продолжить повышение боевых возможностей Военно-морских сил за счет того, чтобы завершить строительство и поставку двух малых бронированных артиллерийских катеров и одного десантно-штурмового типа Кентавр. Мы должны завершить модернизацию фрегата Сагайдачный, строительство и ввод в состав ВМС разведывательного корабля", - отметил глава Минобороны.

По его словам, финансовый ресурс для обновления и модернизации ВМС Украины на следующий год "будет измеряться уже не в сотнях миллионов гривен, а в миллиардах".

Полторак также рассказал, что сейчас рассматривается возможность закупки у иностранных партнеров отдельных видов и типов мощных катеров для выполнения отдельных задач на море.

"Задача ВМС на следующий год - ввести как можно быстрее в боевой состав два катера типа Island, которые должны прибыть в Украину, завершить строительство ракеты Нептун и создать ракетный комплекс, который в перспективе должен перейти на вооружение ВМС Украины", - доложил министр.

Он также добавил, что в 2019 году Вооруженные силы Украины будут значительно усилены средствами военно-воздушной обороны, авиацией, артиллерийскими системами. В министерстве обещают спланировать закупку средств для создания инфраструктуры наблюдения за надводной обстановкой в Черном и Азовском морях.

Ранее стало известно, что в составе национальных ВМС до 2035 года появятся подводные лодки.

Также Степан Полторак сообщал, что возле Азовского моря построят морскую военную базу.

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