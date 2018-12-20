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РФ отказалась от обмена пленными - Марчук

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Российская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы отвергла предложения обмена в формате "23 на 23" и "66 на 19".
Евгений Марчук рассказал об обмене пленными между Украиной и РФ
Евгений Марчук рассказал об обмене пленными между Украиной и РФ
УНН

Россия отказалась от обмена пленными с Украиной до Нового года. Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук на брифинге в четверг, 20 декабря.

"Украина готова 27 декабря в 12.00 процессуально, организационно, обменять 23 на 23. 23 украинских заключенных, граждан Украины, отбывающих наказание в российских тюрьмах на 22, один недавно погиб, российских граждан, отбывающих наказание за тяжкие преступления в украинских тюрьмах, обменять. Российская сторона не соглашается ни тогда, ни сегодня, объясняя, что это не касается темы Донбасса", – отметил Марчук.

Он также добавил, что российская сторона отвергла и предложение обмена в формате "66 на 19".

"Второе предложение, мы предложили обменять 66 на 19, это 66 заключенных, отбывающих наказание у нас, и 19, которые находятся в застенках ОРДЛО. Россия этого обсуждения избегает, заявляя, что их там нет, чтобы мы договаривались с ними напрямую. А когда включаются представители, они предлагают "всех на всех", а эта процедура сегодня не готова, там очень много коварных капканов сделано", – подчеркнул Марчук.

Ранее Украина предлагала РФ обмен пленных по формуле "89 на 42".

 

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Теги: Россия, Украина, Украина-Россия, заложники, Марчук, заключенные, обмен пленными
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    20.12.2018, 22:46
Оценка:  0
Ruspidor
Ну так пошли их на xyй, что ты клянчишь как размазня...
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