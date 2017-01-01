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В Черкасской области на взятке задержан работник миграционной службы

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Чиновник требовал от иностранки пять тысяч долларов взятки за не выдворение ее за пределы Украины.
СБУ задержала на взятке сотрудника миграционной службы Черкасской области
СБУ задержала на взятке сотрудника миграционной службы Черкасской области
Прес-центр СБУ

Силовики разоблачили на взятке в 500 долларов заведующего сектором одного из районных отделений Управления государственной миграционной службы в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 20 декабря.

По данным ведомства, чиновник требовал от иностранки взятку в размере пять тысяч долларов за не выдворение ее за пределы Украины и оформления разрешительных документов для легального проживания в стране.

"Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения фигуранту дела о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

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Теги: СБУ, взятка, взятки, Черкасская область, задержание, миграционная политика
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Источник: korrespondent.net

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