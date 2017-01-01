В Черкасской области на взятке задержан работник миграционной службы

Чиновник требовал от иностранки пять тысяч долларов взятки за не выдворение ее за пределы Украины.

Силовики разоблачили на взятке в 500 долларов заведующего сектором одного из районных отделений Управления государственной миграционной службы в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины в четверг, 20 декабря.

По данным ведомства, чиновник требовал от иностранки взятку в размере пять тысяч долларов за не выдворение ее за пределы Украины и оформления разрешительных документов для легального проживания в стране.

"Правоохранители задержали злоумышленника в рабочем кабинете во время получения первой части неправомерной выгоды в сумме 500 долларов. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения фигуранту дела о подозрении в совершении преступления", - говорится в сообщении.

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