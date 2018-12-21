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Драку в Раде объяснили влиянием "бесовских сил"

Комментариев: 2
Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич объяснил драку с другим парламентарием "бесовскими силами".
Береза набросился на Шуфрича в Раде
Береза набросился на Шуфрича в Раде
скриншот відео


Депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич прокомментировал драку в парламенте после принятия законопроекта о переименовании УПЦ МП. Об этом он рассказал журналистам после заседания, в четверг, 20 декабря, передает телеканал NewsOne.

По словам Шуфрича, во время голосования было замечено кнопкодавство. А председатель парламента Андрей Парубий не обратил внимания на жалобы и отказался от повторного проведения процедуры.

"Мы показали это спикеру Парубию и ожидали адекватной реакции, согласно регламенту, но он апеллировал к тому, что ему ближе, – бесовским силам.... Видимо, этот призыв к бесам услышали отдельные нардепы из "Народного фронта", они узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов", – сказал оппозиционер.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Сразу после голосования в парламенте произошла драка – нардеп из Народного фронта Юрий Береза набросился с кулаками на представителя Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.

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Теги: Шуфрич, Рада, Нестор Шуфрич, Драка депутатов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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big-pronto36    21.12.2018, 00:52
Оценка:  +1
big-pronto36
Вам ебланам не понять!!! По сусалам получили и будьте довольны!
Ruspidor    21.12.2018, 00:34
Оценка:  +1
Ruspidor
Вот это крепко ему по eбaлу съездили....
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