Драку в Раде объяснили влиянием "бесовских сил"

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич объяснил драку с другим парламентарием "бесовскими силами".



Депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич прокомментировал драку в парламенте после принятия законопроекта о переименовании УПЦ МП. Об этом он рассказал журналистам после заседания, в четверг, 20 декабря, передает телеканал NewsOne.

По словам Шуфрича, во время голосования было замечено кнопкодавство. А председатель парламента Андрей Парубий не обратил внимания на жалобы и отказался от повторного проведения процедуры.

"Мы показали это спикеру Парубию и ожидали адекватной реакции, согласно регламенту, но он апеллировал к тому, что ему ближе, – бесовским силам.... Видимо, этот призыв к бесам услышали отдельные нардепы из "Народного фронта", они узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов", – сказал оппозиционер.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Сразу после голосования в парламенте произошла драка – нардеп из Народного фронта Юрий Береза набросился с кулаками на представителя Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.

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