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Нардеп объяснил драку в Раде влиянием "бесовских сил"

Комментариев: 8
Соответствующие аргументы высказал депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич.
Береза набросился на Шуфрича в Раде
Береза набросился на Шуфрича в Раде
скриншот відео

Депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич прокомментировал драку в парламенте после принятия законопроекта о переименовании УПЦ МП.

Об этом он рассказал журналистам после заседания, в четверг, 20 декабря, передает телеканал NewsOne.

По словам Шуфрича, во время голосования было замечено кнопкодавство. А председатель парламента Андрей Парубий не обратил внимания на жалобы и отказался от повторного проведения процедуры.

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"Мы показали это спикеру Парубию и ожидали адекватной реакции, согласно регламенту, но он апеллировал к тому, что ему ближе, – бесовским силам.... Видимо, этот призыв к бесам услышали отдельные нардепы из "Народного фронта", они узнали себя, и эти бесовские силы вселились сегодня в отдельных депутатов", – сказал оппозиционер.

Напомним, Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви.

Сразу после голосования в парламенте произошла драка – нардеп из Народного фронта Юрий Береза набросился с кулаками на представителя Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.

 

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Теги: Рада, Нестор Шуфрич, драка депутатов
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Комментариев (8)
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VikaGraum    21.12.2018, 05:32
Оценка:  +2
VikaGraum
Ну, раз у них там в 21-м веке бесы водятся, и в кнопках они путаются, то пусть голосуют, как в античные времена: выдать каждому пригоршню камешков и поставить кабинку с двумя корзинами. Кто "за", те кладут камешек в белую корзину, кто "против" - в черную. На это IQ у них хватит?
VikaGraum    21.12.2018, 05:32
Оценка:  +2
VikaGraum
Хотя нет, это тоже не прокатит: начнут камушки из одной корзины в другую перебрасывать.... Мда, сложная задача)))
ТакТакс    21.12.2018, 05:07
Оценка:  0
ТакТакс
Но ведь после коммунистов, ВР, высвячивали с попами! А бесы то оказывается совсем в других вселились..
Антибес    21.12.2018, 01:17
Оценка:  -1
Антибес
Когда в вице-сержанта Березу вселяются бесы,это действительно страшно.Но наиболее страшен этот"патриот"в пьянке!
ТакТакс    21.12.2018, 05:06
Оценка:  +1
ТакТакс
Его настоящая хвамилье БЛЯХЕР, а береза это обычный жи.довский псевдоним.
Антибес    21.12.2018, 05:29
Оценка:  +1
Антибес
Уважаемый,это не тот Берёза.Бляхер-тот который Борислав.А это другой,в Иловайском"котле",с бежал в лесополосу как последний"герой",бр осив своих кентов,оружие,снаряжение,боеп рипасы...Сбежал,с полными шароварами"гиМности" ;...)))))))))))
big-pronto36    21.12.2018, 00:52
Оценка:  +2
big-pronto36
Вам ебланам не понять!!! По сусалам получили и будьте довольны!
Ruspidor    21.12.2018, 00:34
Оценка:  0
Ruspidor
Вот это крепко ему по eбaлу съездили....
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