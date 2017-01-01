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Из Украины выдворили криминального авторитета "Арчи"

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Гражданин Грузии три года отсидел в Шепетовской исправительной колонии .
В день освобождения из украинской колонии "Арчи" отправили в Грузию
В день освобождения из украинской колонии "Арчи" отправили в Грузию
Вячеслав Аброськин/Facebook

Правоохранители выдворили из Украины уголовного авторитета по кличке "Арчи", который провел три года в украинской колонии.

Об этом сообщил замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

Гражданин Грузии был осужден за разбойные нападения, совершенные в Ровенской области, 

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"Сегодня сотрудниками Управления стратегических расследований ГУНП в Хмельницкой области по решению суда принудительно из нашей страны был выдворен только что освобожденный из Шепетовской исправительной колонии уголовный авторитет 1978 года рождения", - написал Аброськин.

Замглавы НПУ уточнил, что "Арчи" отправили в Грузию.

Как сообщалось 8 ноября, в Житомирской колонии нашли спецкамеру для “авторитетов“.

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Теги: вор в законе, криминальный авторитет, Грузия
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