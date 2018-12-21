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Еще один моряк Украины назвал себя военнопленным

Комментариев: 3
Украинский моряк Владислав Костишин в ходе следственных действий в РФ заявил, что признает себя военнопленным.
Украинский моряк заявил о своем статусе военнопленного
Украинский моряк заявил о своем статусе военнопленного


Захваченный Россией в Керченском проливе украинский моряк Владислав Костишин считает себя военнопленным. Об этом адвокат Олег Елисеев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 19 декабря состоялись следственные действия с участием Костишина, в ходе которых "он заявил под протокол, что признает себя военнопленным", а также попросил предоставить переводчика с русского на украинский язык.

"Владислав чувствует себя хорошо и держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. Глаза вот только уставшие и грустные", – написал адвокат.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

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Теги: Керченский пролив, плен, арест, украинские моряки
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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farfalle    21.12.2018, 07:49
Оценка:  0
farfalle
Скоро окажется, что все они известные режиссеры и депутаты Рады
Rangol    21.12.2018, 07:42
Оценка:  +1
Rangol
Признает, за ха ха, а его кто то обвиняет в этом. Сидит то он по уголовной, а там уж кем признают сокамерников. Свиньёй, в честь года свиньи или петушком по заслугам
Антибес    21.12.2018, 07:28
Оценка:  +2
Антибес
Кретин,лучше бы ты себя Бэтменом признал!Статус военнопленного невозможно получить ее принимая участия в боевых действиях.Другое дело что сейчас двойные стандарты рулят...Но и это не поможет.
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