Еще один моряк Украины назвал себя военнопленным

Украинский моряк Владислав Костишин в ходе следственных действий в РФ заявил, что признает себя военнопленным.



Захваченный Россией в Керченском проливе украинский моряк Владислав Костишин считает себя военнопленным. Об этом адвокат Олег Елисеев написал на своей странице в Facebook.

По его словам, 19 декабря состоялись следственные действия с участием Костишина, в ходе которых "он заявил под протокол, что признает себя военнопленным", а также попросил предоставить переводчика с русского на украинский язык.

"Владислав чувствует себя хорошо и держится молодцом, как и подобает настоящему военнослужащему. Очень скромный в своих желаниях и потребностях. Глаза вот только уставшие и грустные", – написал адвокат.

Напомним, 25 ноября российский спецназ захватил два украинских катера Бердянск и Никополь и буксир Яны Капу на подходе к Керченскому проливу. 24 украинских моряка были арестованы по обвинению в "незаконном пересечении границы РФ". Украинцы находятся в московских СИЗО Лефортово и Матросская тишина.

В МИД Украины заявили, что РФ развязала войну против Украины в нейтральных водах. Россия называет действия Украины в районе Керченского пролива "провокационными". Мировое сообщество призывает РФ вернуть захваченные корабли и отпустить украинских моряков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet