На спецслужбу работал действующий глава рижской епархии РПЦ Александр (Кудряшов).

В Латвии на КГБ работал глава рижской епархии РПЦ - документ

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В Латвии на КГБ работал глава рижской епархии РПЦ - документ

Национальный архив Латвии опубликовал засекреченные документы КГБ Латвийской ССР. В частности, обнародованы данные о митрополите Рижским и всея Латвии Александре (Александр Иванович Кудряшов)

Об этом сообщают РИА Новости, передает Цензор. НЕТ.

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Ставший в 1990 году митрополитом Рижским и всея Латвии Александр, он же Александр Иванович Кудряшов был завербован в 1982 году сотрудником 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности (КГБ) Латвийской ССР Александром Ищенко, который присвоил своему агенту псевдоним “Читатель“.

Именно своему куратору митрополит Александр поручил управлять реституционной собственностью. Бывший уполномоченный по делам религий при Совете министров, экс-подполковник КГБ Александру Ищенко ( Aleksandrs Iščenko ) для этой цели создал две коммерческие организации, которые учредил и возглавил экс-чекист.

В частности, по сведениям Сrediweb.lv, в феврале 1992 года была создана фирма (sabiedrība ar ierobežotu atbildību) FONDS PC, а затем в октябре 1993 года - FONDS-LC.

В 1996 году Александр Кудряшов от имени Синода выдал организации Александра Ищенко доверенность № 98, в которой уполномочил - “управлять и получать доход с жилых домов с хозяйственными постройками, находящихся по адресу: Рига, ул. Пилс, 14, и Маза Пилс, 11, принадлежащих Латвийской Православной церкви“.

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Таким образом, Александр Кудряшов оказывал бывшему подполковнику КГБ Александру Ищенко поистине безграничное доверие, которым могут похвастать не всякие деловые партнеры. По версии источников Kompromat.lv, фундаментом для подобных взаимоотношений между чекистом и архиереем стала пресловутая “карточка агента“.

Латвийским изданиям пока не удалось получить комментарий митрополита Рижского и всея Латвии Александра.

Как сообщалось, Латвийский национальный архив опубликовал в четверг, 20 декабря, на своем сайте документы КГБ Латвийской ССР. В открытый доступ выложены свыше 10,6 тысяч личных карточек информаторов этой спецслужбы.