Итоги 20 декабря: Переименование УПЦ МП и драка в Раде

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

Рада приняла закон о переименовании УПЦ, после чего в парламенте произошла драка. News.bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Евросоюз снял санкции с Азарова

Европейский суд аннулировал санкции, которые были наложены на бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова. Суд также обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам Азарова.

Рада приняла скандальный закон о переименовании УПЦ

Верховная Рада приняла закон, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии указать принадлежность к Русской православной церкви. Сразу после голосования в парламенте произошла драка – нардеп из Народного фронта Юрий Береза ​​набросился с кулаками на представителя Оппозиционного блока Нестора Шуфрича.

Позже Шуфрич объяснил драку в Раде влиянием “бесовских сил“.

МВФ обнародовал текст меморандума с Украиной

Международный валютный фонд обнародовал текст Меморандума об экономической и финансовой политике в рамках новой программы stand by для Украины. Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которых планирует придерживаться Украина в течение в 2018-2020 годах, а также конкретные шаги, необходимые для успешного прохождения просмотров и получения следующих траншей.

Путин провел итоговую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин провел большую пресс-конференцию, на которой отвечал на вопросы журналистов о международной политике, экономике и внутренних проблемах.

В этом году много вопросов было об Украине. Спрашивали о конфликте в Керченском проливе, создании Православной церкви Украины, упрощении получения гражданства РФ для украинцев, гуманитарной проблеме Донбасса и русофобах.

В Украине еще на год продлили мораторий на продажу земли

Верховная Рада приняла законопроект о продлении моратория на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года. Законом поручается Кабинету министров до 1 марта 2019 года разработать и внести на рассмотрение парламента проект закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения.