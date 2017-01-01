В ГПУ рассказали о судьбе активов Азарова после снятия санкций

Отмена судом решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Евросоюза.

Активы экс-премьера Николая Азарова в Украине и за границей находятся под арестом, несмотря на судебное решение о снятии санкций. Об этом вечером в четверг, 20 декабря, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных чиновников (окружение) времен Януковича, в том числе Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за границей. Арест упомянутых активов по уголовным производствам продлится независимо от действия административных санкций ЕС и Швейцарии", - написал Лысенко.

Он отметил, что активы могут быть возвращены в Украину после вступления в законную силу соответствующих решений суда.

Лысенко также заверил, что отмена судом решений Совета ЕС о расширении санкций в отношении отдельных лиц не влияет на действующий санкционный режим Евросоюза.

По данным ГПУ, административные санкции ЕС действуют в отношении 13 украинских бывших высокопоставленных чиновников, в Швейцарии - в отношении 18-ти.

Представитель ГПУ также напомнил, что правительство Швейцарии решило продлить еще на год санкции в отношении окружения экс-президента Виктора Януковича.

Напомним, накануне Европейский суд снял санкции с Азарова. Суд также обязал ЕС возместить расходы на судебную процедуру австрийским адвокатам экс-премьера Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet