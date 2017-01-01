Сутки на Донбассе: 8 вражеских обстрелов, ранен один боец ВСУ

С начала текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военных возле Чермалыка.

На Донбассе 20 декабря сепаратисты 8 раз нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения вооружения, запрещенного минскими соглашениями.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, враг осуществил обстрелы из 82-мм минометов по позициям Объединенных сил в районе населенных пунктов Луганское - на донецком направлении, Гнутово на мариупольском направлении и из 120-мм минометов в районе населенного пункта Водяное на мариупольском направлении.

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Также сообщается, что опорные пункты украинских войск были обстреляны из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе населенных пунктов Станица Луганская - на луганском направлении, Марьинка, Красногоровка, Луганское - на донецком направлении, а также вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское - на мариупольском направлении.

“Для подавления огневых провокаций противника, подразделения обороняющихся применяли дежурные огневые средства. За прошедшие сутки один военнослужащий получил ранения“, - сказано в сообщении.

Отмечается, что с начала текущих суток враг открывал огонь по позициям украинских военнослужащих возле населенного пункта Чермалык на мариупольском направлении.

Как сообщалось, сутками ранее сепаратисты семь раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины.