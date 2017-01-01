АМКУ оштрафовал Укрспирт на 33 млн гривен

Цены на этиловый спирт были разные для разных покупателей.

Антимонопольный комитет 20 декабря оштрафовал государственное предприятие Укрспирт на 33 млн гривен за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

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По данным АМКУ, Укрспирт устанавливал для покупателей разные цены на этиловый спирт без объективно оправданных причин. Цена не зависела от объемов закупки спирта при прочих равных условиях договоров.

Комитет пришел к выводу, что Укрспирт бессистемно и непрозрачно устанавливал условия предоставления скидки и безосновательно отменял отдельные условия предоставления скидки для отдельных покупателей. Также госпредприятие снижало и устанавливало цены в разных размерах в разные периоды.

Согласно заключению Антимонопольного комитета, такие действия Укрспирта могут привести к ограничению конкуренции и наносят ущерб интересам покупателей, что было бы невозможно в условиях существования значительной конкуренции на рынке.

Стоит отметить, Укрспирт находится в управлении Министерства аграрной политики и продовольствия. Общая производственная мощность ГП - более 30 млн дал в год. Его работу обеспечивает 41 производственная площадка.

Как сообщалось 20 декабря, в Харькове самогонные аппараты стали значительно популярнее к Новому году.