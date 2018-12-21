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Украинский самолет-гигант Мрия поставил 240 авиарекордов

Комментариев: 3
Мрия по кодификации НАТО имеет еще одно имя - Козак.
Сегодня Мрия празднует 30-летний юбилей
Сегодня Мрия празднует 30-летний юбилей
facebook.com/petroporoshenko

Один из крупнейших в мире транспортных самолетов Мрия Ан-225, который поставил 240 мировых авиарекордов, сегодня празднует 30-летний юбилей.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

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“Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и вообще 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная Мрия. Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя Козак. Сегодня наша Мрия празднует 30-летний юбилей!“ - сообщил глава государства.

Как сообщалось 20 декабря, у аэропорта Борисполь возникли проблемы с приемом новогодних посылок.

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Теги: самолет, Мрия
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Комментариев (6)
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Коляка    21.12.2018, 09:19
Оценка:  -1
Коляка
Разработка СССР тридцатилетней давности, где тут заслуга незалежности?
doc1    21.12.2018, 09:34
Оценка:  0
doc1
Казламордый шо ж вы такие великие вставатели с колен за 30 лет вообще нифига не сделали только разворовали да развалили то что было сделано в СССР?
KADAMPA    21.12.2018, 09:10
Оценка:  -2
KADAMPA
30 летний юбилей самолета, а значит это не творение незалежной, а наследие, доставшееся от СССР. к сожалению сами за эти годы не смогли создать ни куя путного.... КБ Антонов умирает.... что праздновать? где наша авиация?
Коляка    21.12.2018, 09:19
Оценка:  -1
Коляка
в дупе всё
doc1    21.12.2018, 09:36
Оценка:  0
doc1
мокшан, слово дупа в основном применяют поляки и в Украине в обороте практически нигде не присутствует!
doc1    21.12.2018, 09:35
Оценка:  0
doc1
Королев тоже вроди бы как ракеты делал в СССР который хотел сгноить его в концлагерях, но родом он из Украины!
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