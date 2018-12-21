Украинский самолет-гигант Мрия поставил 240 авиарекордов

Мрия по кодификации НАТО имеет еще одно имя - Козак.

Один из крупнейших в мире транспортных самолетов Мрия Ан-225, который поставил 240 мировых авиарекордов, сегодня празднует 30-летний юбилей.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко в Facebook.

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“Настоящий великан, обладатель абсолютного рекорда грузоподъемности - и вообще 240 мировых авиарекордов - все это наша легендарная и уникальная Мрия. Украинский гигант Ан-225, который по кодификации НАТО имеет еще одно замечательное имя Козак. Сегодня наша Мрия празднует 30-летний юбилей!“ - сообщил глава государства.

Как сообщалось 20 декабря, у аэропорта Борисполь возникли проблемы с приемом новогодних посылок.