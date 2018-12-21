Ходаковский рассказал, как Ахметов помогал с проблемами "ДНР"

Террорист Ходаковский не скрывает факт общения с Ахметовым.

Ходаковский в 2014 году предупреждал украинского олигарха "придет Россия. Ахметов не внял" Скриншот из видео

Основатель батальона боевиков Восток и бывший “секретарь совбеза“ при группировке сепаратистов “ДНР“ Александр Ходаковский рассказал о своих переговорах с олигархом Ринатом Ахметовым в начале российской оккупации Донбасса в 2014 году.

Об этом сообщает в своем Твиттере блогер Necro Mancer.

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Ходаковский сообщил, что встречался с Ахметовым и его представителями и убеждал, что позиция олигарха “по единой Украине“ и Донбассу в составе Украины является ложной, а развешанные по Донецку бигборды “за единую Украину“ - это большая политическая ошибка. Террорист уже тогда прямо заявил бизнесмену и предупредил его, что Россия зайдет на Донбасс “в той или иной форме“.

“Я не скрывал своего факта общения с господином Ахметовым, я говорил ему, что он напрасно обольщается, и что Россия придет на Донбасс в той или иной форме. И лозунги за единую Украину в Донецке - это большая ошибка политическая. Мы с Бородаем приезжали к нему в офис (когда его уже не было), ведь возникало очень много проблем у “республики“, которые нельзя было разрешить без его участия“, - заявил Ходаковский.

При этом он уточнил, что кроме политических требовалось обсуждать с Ахметовым и сугубо технические вопросы.

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“Я вам приведу один пример: на территрии “ДНР“ находится 80% энергетических активов Рината Ахметова по донецкому региону. Но весь управленческий потенциал находится за пределам. Соответственно, любые аварии, любые проблемы на предприятиях энергообеспечения ложились неопредолимым бременем, и нам нужно было выстраивать понимание“, - рассказал террорист.

Как сообщалось 16 декабря, Порошенко рассказал о встречах с Медведчуком.