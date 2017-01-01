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30 килограмм серебра: На Львовщине нашли украденное Евангелие XVI века

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В храме древнее Евангелие использовали только на Пасху. Оно украшено серебром и весит около 30 килограмм.
Древнее Евангелие использовали только на Пасху
Древнее Евангелие использовали только на Пасху
lmn.in.ua

В городе Самбор Львовской области нашли раритетное Евангелие XVI века, которое было украдено из церкви Святителя Павла Конюшкевича (бывшая УПЦ КП).

Об этом в четверг, 20 декабря, сообщило региональное управление Нацполиции.

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Отмечается, что древнее Евангелие ручной работы было найдено накануне в помещении церкви.

По информации издания LMN, уникальную книгу нашли у стен трапезной во дворе церкви.

“Не знаю, что именно злоумышленника заставило подбросить Евангелие назад: то ли угрызения совести, душевные муки, страх наказания, или резонанс вокруг дела. Но радует, что они сделал это. Книга снова на своем месте“, – сказал настоятель храма отец Николай (Лысков).

В храме древнее Евангелие использовали только на Пасху. Оно украшено серебром и весит около 30 килограмм.

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Напомним, 18 декабря стало известно о краже Евангелия в городе Самбор. Книгу похитили, подобрав ключи к замку храма. По факту кражи полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит от трех до шести лет тюрьмы.

Как сообщалось в мае, Во Львове из музея украли 400 экспонатов на 63 млн гривен.

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Теги: церковь, Львовская область, кража, храм, полиция, евангелие, Самбор
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