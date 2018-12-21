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В ГПУ заверили, что активы Азарова все еще заморожены

Комментариев: 1
Когда-нибудь решением суда их можно будет вернуть Украине.
Активы Азарова никто не размораживал - ГПУ
Активы Азарова никто не размораживал - ГПУ
EPA/UPG

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Активы экс-премьера Николая Азарова остаются арестованными, несмотря на то, что действие санкций против него прекратилось. Об этом на своей странице в Facebook сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

“Практически все обнаруженные активы бывших высокопоставленных лиц из окружения Виктора Януковича, в том числе Азарова, арестованы в рамках соответствующих уголовных производств как в Украине, так и за рубежом“, - заверил он.

Лысенко пояснил, что арест упомянутых активов по уголовным производствах продлится независимо от сроков действия административных санкций ЕС и Швейцарии.

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Он добавил, что указанные активы могут быть возвращены в Украину после вступления в силу соответствующего решения суда.

“По состоянию на сегодня административные санкции ЕС действуют в отношении 13 украинских экс-чиновников, Швейцарии - относительно 18“, - отметил Лысенко.

Кроме того, отмена судом ЕС принятых в предыдущие годы решений о продлении санкций влияет на действующий санкционный режим, подчеркнул представитель ГПУ.

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Он напомним, что правительство Швейцарии решило в четверг продлить еще на год санкции в отношении окружения экс-президента Украины Виктора Януковича.

Ранее сообщалось, что суд отменил санкции в отношении Николая Азарова, которые уже и так не работали в связи с истечением срока их действия.

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Теги: Азаров, ГПУ, активы, санкции, ЕС, Швейцария
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Комментариев (1)
Василище    21.12.2018, 10:59
Оценка:  -1
Василище
Комики)) Против решений Европейского суда боретесь?))
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