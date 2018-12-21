Украина уже получила первый транш от МВФ

Международные резервы Украины достигли рекордного уровня с 2014 года.

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Международный валютный фонд перечислил Украине первый транш в рамках новой кредитной программы stand-by в размере 1,4 миллиарда долларов. Об этом сообщили в НБУ, передает Громадське.

Средства уже зачислены в международных валютных резервов. "Благодаря поступлению на сумму около $1,4 млрд от Фонда, международные резервы Украины выросли до $20,1 млрд по состоянию на 21 декабря 2018 года", - отметили в ведомстве.

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Последний раз такой уровень международных резервов был зафиксирован в январе 2014 года, говорят в НБУ

Новую кредитную программу для Укрины МВФ утвердил 18 декабря. В четверг Минфин также опубликовал меморандум о взаимодействии с МВФ с условиями для Украины.