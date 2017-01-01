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В Сумской области на взятке задержали директора колледжа

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Из автомобиля, в котором предприниматель передавал чиновнику взятку, изъяли 205 тысяч гривен.
В Сумской области на взятке задержали директора колледжа
© facebook.com/Департамент-захисту-економіки-Національної-поліції-України
Фото 1/6
  • Директора колледжа поймали на взятке
  • Директора колледжа поймали на взятке
  • Директора колледжа поймали на взятке
  • Директора колледжа поймали на взятке
  • Директора колледжа поймали на взятке
  • Директора колледжа поймали на взятке
В Сумской области на взятке задержали директора колледжа
Директора колледжа поймали на взятке
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Директора одного из колледжей Сумской области задержали во время получения взятки от предпринимателя, которому он сбывал продукцию, выращенную на земельных участках учебного заведения.

Об этом в четверг, 20 декабря, сообщили в Нацполиции.

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Так, чиновник требовал от предпринимателя “откат“, 30% от общей стоимости сельскохозяйственной продукции, за продажу продукции по заниженным ценам. Сумма, которую должен был предоставить предприниматель, составила 217 500 гривен.

Задержание произошло во время получения второй части неправомерной выгоды. С автомобиля, в котором проходила “встреча“, правоохранители изъяли 205 000 гривен.

Ранее задокументирован факт получения руководителем учебного заведения первой части взятки - 12 500 гривен. Решается вопрос о задержании чиновника и сообщения ему о подозрении.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 21 декабря, под Одессой чиновник наживался на военном положении.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: коррупция, взятка, фото, Сумская область, откаты, задержание
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