Из автомобиля, в котором предприниматель передавал чиновнику взятку, изъяли 205 тысяч гривен.

В Сумской области на взятке задержали директора колледжа

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В Сумской области на взятке задержали директора колледжа

Директора одного из колледжей Сумской области задержали во время получения взятки от предпринимателя, которому он сбывал продукцию, выращенную на земельных участках учебного заведения.

Об этом в четверг, 20 декабря, сообщили в Нацполиции.

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Так, чиновник требовал от предпринимателя “откат“, 30% от общей стоимости сельскохозяйственной продукции, за продажу продукции по заниженным ценам. Сумма, которую должен был предоставить предприниматель, составила 217 500 гривен.

Задержание произошло во время получения второй части неправомерной выгоды. С автомобиля, в котором проходила “встреча“, правоохранители изъяли 205 000 гривен.

Ранее задокументирован факт получения руководителем учебного заведения первой части взятки - 12 500 гривен. Решается вопрос о задержании чиновника и сообщения ему о подозрении.

Правонарушителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Как сообщалось 21 декабря, под Одессой чиновник наживался на военном положении.