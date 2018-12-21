Полторак уволил двух офицеров ВМС из-за плохого питания военных
Министр обороны Степан Полторак уволил с воинской службы двух офицеров ВМС Украины за неудовлетворительную организацию питания личного состава.
Об этом в четверг, 20 декабря, информирует пресс-служба Минобороны.
Находясь с рабочей поездкой в Одесском гарнизоне, министр обороны провел совещание по обеспечению питания в ВМС Украины.
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По заключению докладов по неудовлетворительной организации питания личного состава глава оборонного ведомства принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц логистики и тыла Военно-морских сил ВСУ.
Полторак освободил от должности начальника тыла ВМС капитана 1-го ранга Александра Андруха и уволил с военной службы начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.
Как сообщалось 6 декабря, в воинской части под Киевом массово отравились солдаты.