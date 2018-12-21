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Полторак уволил двух офицеров ВМС из-за плохого питания военных

Комментариев: 1
Глава оборонного ведомства принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц логистики и тыла Военно-морских сил ВСУ.
Армия с октября перешла на новое питание
Армия с октября перешла на новое питание
facebook.com/72.brigade

Министр обороны Степан Полторак уволил с воинской службы двух офицеров ВМС Украины за неудовлетворительную организацию питания личного состава.

Об этом в четверг, 20 декабря, информирует пресс-служба Минобороны.

Находясь с рабочей поездкой в Одесском гарнизоне, министр обороны провел совещание по обеспечению питания в ВМС Украины.

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По заключению докладов по неудовлетворительной организации питания личного состава глава оборонного ведомства принял решение о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц логистики и тыла Военно-морских сил ВСУ.

Полторак освободил от должности начальника тыла ВМС капитана 1-го ранга Александра Андруха и уволил с военной службы начальника продовольственной службы бригады морской пехоты капитана Валерия Александрова.

Как сообщалось 6 декабря, в воинской части под Киевом массово отравились солдаты.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Минобороны, питание, военные, ВМС Украины, ВСУ, Степан Полторак
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Комментариев (1)
П    21.12.2018, 12:01
Оценка:  +1
П
Во многих ВЧ у командования есть родственники, которые торгуют продуктами питания на рынках и продуктовых базах. Списывается тоннами. Это секрет?
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