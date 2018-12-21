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Белорусская церковь рвет отношения с Константинополем из-за Украины

Комментариев: 18
В Беларуси назвали ПЦУ "псевдоцерковной организацией" и "раскольническим сообществом".
Беларусь вслед за Россией обвинила Украину в церковном раскольничестве
Беларусь вслед за Россией обвинила Украину в церковном раскольничестве
church.by

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Белорусская православная церковь считает создание в Украине автокефальной церкви “посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви“. Об этом сообщила ее пресс-служба.

ПЦУ в Беларуси назвали “новой псевдоцерковной структурой“, в связи с чем поддержали решение Синода РПЦ о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.

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Белорусская церковь также выразила “искреннюю сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за неустанные труды в деле сохранения единства Церкви“.

Кроме того, церковь выразила поддержку митрополиту УПЦ МП Онуфрию и призвала духовенство и прихожан “беречь чистоту святой православной веры, единство Православной Церкви и твердо следовать принятому Священноначалием решению“.

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Белорусская церковь также планирует провести разъяснительную работу с прихожанами по поводу решения РПЦ в связи с событиями в Украине и обещает молиться “за исцеление раскола в Украине“.

Православную Церковь Украины Белорусская православная церковь признала “раскольническим сообществом“. Священникам при этом запретили общие служения с представителями ПЦУ, а прихожанам - участие в совершаемых ею таинствах.

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Ранее православным белорусам запретили молиться в новообразованной Православной Церкви Украины.

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Теги: БПЦ, Беларусь, церковь, православие, РПЦ, ПЦУ
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Комментариев (18)
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Woodbrother    21.12.2018, 12:31
Оценка:  -1
Woodbrother
Большинство белорусов- католики,
Василище    21.12.2018, 12:35
Оценка:  0
Василище
Почему же поляки не уничтожили у себя Православную Церковь?Спокойно себе служат))Скоро Варфоломейская церковь уйдёт по пути исторического Константинополя))
Sancho-s    21.12.2018, 12:20
Оценка:  +1
Sancho-s
Адепты московии, зачем они вообще называются белорусской, если у них нет выбора?
fkrfyfan    21.12.2018, 12:29
Оценка:  -1
fkrfyfan
А турецкие адепты на украине?
Колишній-східняк    21.12.2018, 12:17
Оценка:  0
Колишній-східняк
А Белорусская православная церковь - тоже МП?
Woodbrother    21.12.2018, 12:32
Оценка:  0
Woodbrother
Белорусы ходят в костелы.
weightless    21.12.2018, 12:05
Оценка:  0
weightless
Ждем, когда Православная Церковь Науру разорвет -
вот это будет действительно ужасно!
Goga19041984    21.12.2018, 11:51
Оценка:  +1
Goga19041984
А почему БМ не пишет что уже разорвали не только Беларуссы но и Сербская, Эладская, Антиохийская, Болгарская, Чешская, РПЦЗ (самая многочисленная) это только те что уже официально заявили, остальные ждут своих поместных соборов где расмотриться этот вопрос и это после 7 января.
Ятидренный_Хряп    21.12.2018, 12:14
Оценка:  0
Ятидренный_Хряп
Могли просто написать Церковь КГБ
Василище    21.12.2018, 12:32
Оценка:  -1
Василище
Так и Зарубежная Церковь,та,что в США,объединившаяся лет 10 назад с Русской православной церковью,по твоему тоже МП?)))У них там миллион прихожан)) А всего по миру 150 млн))МП в Церковно-гражданских документах не пишется.УПЦ более 15 лет самостоятельная,с руководством в Киеве.
Fatimass    21.12.2018, 11:43
Оценка:  +2
Fatimass
конечно кремлевский филиал кгб,пост а все Архириери такие худенькие, пост батюшка,кушают с рукава КИРИЛА!!!
Ruspidor    21.12.2018, 11:42
Оценка:  0
Ruspidor
Страны нет, а церковь есть. Беларусь, это вообще что?
farfalle    21.12.2018, 12:01
Оценка:  -5
farfalle
Вам до нее очень далеко, гастерок
BROKER666    21.12.2018, 12:16
Оценка:  0
BROKER666
западный федеральный округ кремля
shurag    21.12.2018, 11:23
Оценка:  +4
shurag
появилась белорусская секта
SergioV    21.12.2018, 11:20
Оценка:  +5
SergioV
у бульбашей есть церковь?
vicinq    21.12.2018, 11:35
Оценка:  +4
vicinq
да конечно кремлевский филиал кгб
П    21.12.2018, 11:20
Оценка:  +8
П
Это кто? Офис РПЦ-КГБ в Минске?
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