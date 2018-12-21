Белорусская церковь рвет отношения с Константинополем из-за Украины
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Белорусская православная церковь считает создание в Украине автокефальной церкви “посягательством Константинопольского Патриархата на каноническую территорию Русской Православной Церкви“. Об этом сообщила ее пресс-служба.
ПЦУ в Беларуси назвали “новой псевдоцерковной структурой“, в связи с чем поддержали решение Синода РПЦ о признании невозможным дальнейшего пребывания в евхаристическом общении с Константинопольским Патриархатом.
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Белорусская церковь также выразила “искреннюю сыновнюю благодарность Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу за неустанные труды в деле сохранения единства Церкви“.
Кроме того, церковь выразила поддержку митрополиту УПЦ МП Онуфрию и призвала духовенство и прихожан “беречь чистоту святой православной веры, единство Православной Церкви и твердо следовать принятому Священноначалием решению“.
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Белорусская церковь также планирует провести разъяснительную работу с прихожанами по поводу решения РПЦ в связи с событиями в Украине и обещает молиться “за исцеление раскола в Украине“.
Православную Церковь Украины Белорусская православная церковь признала “раскольническим сообществом“. Священникам при этом запретили общие служения с представителями ПЦУ, а прихожанам - участие в совершаемых ею таинствах.
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Ранее православным белорусам запретили молиться в новообразованной Православной Церкви Украины.
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