Усилиями представителя “Оппозиционной платформы – За життя“ Виктора Медведчука на родину были возвращены более 400 пленных украинцев. Он, как представитель интересов Украины, продолжает вести переговоры с Россией о возвращении пленных сограждан в Украину. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер “Оппозиционной платформы – За життя“ Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

По словам политика, благодаря усилиям Виктора Медведчука освобождены и возвращены на родину более четырехсот пленных.

“Кто и как бы ни возмущался, именно Медведчук продолжает делать свою работу и освобождать пленных украинцев. А вы хоть одного освободите, паразиты!“ – обратился Рабинович к представителям нынешней украинской власти.

Народный депутат также напомнил, что Виктор Медведчук, который ведет мирные переговоры, также является членом партии “За життя“.

“Он член партии “За життя“ – нравится это кому-то или нет. Сегодня в сессионном зале повесили портрет Медведчука, выдвинув в качестве главного обвинения то, что он – кум Путина. Завидуют, что ли?!“ – иронично отметил политик.

Сегодня в Украине нет идеального кандидата в президенты, продолжил лидер “Оппозиционной платформы – За життя“. Он заявил, что Украине нужен кандидат в президенты, который может остановить войну.

“Если войну не остановить, у нас ничего не будет – молодежь уедет, экономика рухнет. Кто может это остановить? Я считаю, что Юрий Бойко является идеальным в этом плане кандидатом в президенты. Люди уже натерпелись – они все знают, все понимают. И сейчас самое главное – сохранять спокойствие, без нервов, без всеукраинского депресняка, идти на выборы, побеждать, – и ставить точку в правлении этой власти“, – подытожил Вадим Рабинович.