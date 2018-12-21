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Рабинович: Те, кто обвиняют Медведчука, лучше бы попробовали вернуть хоть одного пленного

Комментариев: 12
Рабинович: Те, кто обвиняют Медведчука, лучше бы попробовали вернуть хоть одного пленного

Усилиями представителя “Оппозиционной платформы – За життя“ Виктора Медведчука на родину были возвращены более 400 пленных украинцев. Он, как представитель интересов Украины, продолжает вести переговоры с Россией о возвращении пленных сограждан в Украину. Об этом заявил народный депутат Украины и лидер “Оппозиционной платформы – За життя“ Вадим Рабинович журналистам в кулуарах парламента.

По словам политика, благодаря усилиям Виктора Медведчука освобождены и возвращены на родину более четырехсот пленных.

“Кто и как бы ни возмущался, именно Медведчук продолжает делать свою работу и освобождать пленных украинцев. А вы хоть одного освободите, паразиты!“ – обратился Рабинович к представителям нынешней украинской власти.

Народный депутат также напомнил, что Виктор Медведчук, который ведет мирные переговоры, также является членом партии “За життя“.

“Он член партии “За життя“ – нравится это кому-то или нет. Сегодня в сессионном зале повесили портрет Медведчука, выдвинув в качестве главного обвинения то, что он – кум Путина. Завидуют, что ли?!“ – иронично отметил политик.

Сегодня в Украине нет идеального кандидата в президенты, продолжил лидер “Оппозиционной платформы – За життя“. Он заявил, что Украине нужен кандидат в президенты, который может остановить войну.

“Если войну не остановить, у нас ничего не будет – молодежь уедет, экономика рухнет. Кто может это остановить? Я считаю, что Юрий Бойко является идеальным в этом плане кандидатом в президенты. Люди уже натерпелись – они все знают, все понимают. И сейчас самое главное – сохранять спокойствие, без нервов, без всеукраинского депресняка, идти на выборы, побеждать, – и ставить точку в правлении этой власти“, – подытожил Вадим Рабинович.

 

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Комментариев (13)
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cjkbnth    21.12.2018, 12:26
Оценка:  -2
cjkbnth
Если бі не медведь чук. так и не біло бі войні, он боится поткрять контроль над Украиной, вот и петю втюхал в 2015, ибо он ему верно служит с 1996.
Василище    21.12.2018, 12:19
Оценка:  -1
Василище
А псевдопатриотам ни пленные моряки,ни пленные АТОшники и ООСовцы не нужны...
Sancho-s    21.12.2018, 12:18
Оценка:  -1
Sancho-s
Создали вопрос, а теперь его "мужественно" решают
Колишній-східняк    21.12.2018, 12:15
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Не было бы Медведчука, то может всех бы уже и обменяли. А так кремлёвский мутант выпускает из когтей по одному, чтобы создать видимость, что без его кума - никак.
BROKER666    21.12.2018, 12:12
Оценка:  +3
BROKER666
менять 1:4 много ума не надо, но щас шото его кум не хочет менять 66:19
Ruspidor    21.12.2018, 11:41
Оценка:  +6
Ruspidor
Ах ты ж пидop!
farfalle    21.12.2018, 11:53
Оценка:  -4
farfalle
найди уже себе бабу, малыш
vicinq    21.12.2018, 11:33
Оценка:  +9
vicinq
Собрать всех рабиновичей новинских вилкулов шуфричей итд все это г..о закинуть в мусорный бак и отправить на их родину страну дураков россиюшку мать ее
foster12    21.12.2018, 11:38
Оценка:  +5
foster12
+10000
Ruspidor    21.12.2018, 11:41
Оценка:  +4
Ruspidor
Его родина - Израиль!
farfalle    21.12.2018, 11:53
Оценка:  -5
farfalle
Ну и Вальцмана заодно?
Woodbrother    21.12.2018, 12:25
Оценка:  0
Woodbrother
Кто такой этот ваш Вальцман?
farfalle    21.12.2018, 12:35
Оценка:  -1
farfalle
А чего бы и не напистить, как ты делаешь постоянно?
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