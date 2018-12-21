Полиция разоблачила банду, создававшую пиратский

Ресурс транслировал 700 каналов.

Работники Карпатского управления департамента киберполиции разоблачили группу лиц, которая создала веб-ресурс, который незаконно транслировал более 700 телеканалов.

Об этом сообщила пресс-служба департамент киберполиции.

Всего в состав преступной группы входило три человека: житель Львовщины и два его сообщника из Одесской области.

Правоохранители установили, что злоумышленники создали веб-ресурс, который действовал по технологии IPTV, и настроили незаконное распространение вещания украинских обществ с нарушениями авторских прав.

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Для рекламы своего ресурса злоумышленники обычно использовали другие сайты в Интернете и тематические форумы, где предлагали за ежемесячную платную подписку пакет из более 700 телеканалами.

Сообщается, что один из членов преступной группы занимался коммуникациями с клиентами. Другой - поддерживал техническое оборудование и обеспечивал его работу. Третий злоумышленник осуществлял общие настройки, организацию маршрутизации потоков и работы сети. Также в его обязанности входил перехват потоков речи и их направления на арендованные заранее виртуальные серверы, откуда и осуществлялось их распространения конечным пользователям.

Правоохранители провели обыски во Львовской и Одесской области, по месту жительства злоумышленников, и изъяли у них часть оборудования. Также, полиция обнаружила документацию и черновые записи.

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Сейчас изъятую технику направили на экспертизу. Еще часть информации находится на виртуальных серверах, зарегистрированных за рубежом. Сейчас сотрудники киберполиции работают над тем, чтобы прекратить работу противоправного интернет-ресурса полностью.

По данному факту правоохранители начали расследование по ч. 3 ст.176 (нарушение авторского права и смежных прав) УК Украины. Злоумышленникам грозит до 6 лет заключения.

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