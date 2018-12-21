Епифаний о названии УПЦ МП: Это - духовная безопасность страны

По мнению предстоятеля ПЦУ, новое решение парламента не вызовет противостояний.

Епифаний считает, что принятые Радой законы о религиозных организациях помогут переходу приходов МП к ПЦУ EPA/UPG

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Принятый ВР закон, который обязал УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к РПЦ, не вызовет противостояний. Об этом в эфире 1+1 заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

"Был принят законопроект №5309, согласно которому церковь, которая имеет свой руководящий орган в стране-агрессоре, должна соответствовать своей сути", - отметил Епифаний.

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По его словам, каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит. "Зачем прятаться за какими-то вывесками, которые не соответствуют действительности?" - спросил предстоятель.

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"Я верю, что это не вызовет никакого противостояние. Сейчас упорядочивается законодательство Украины, согласно которому и будут облегчены переходы православных приходов от МП к единой Православной церкви Украины", - считает Епифаний.

Такое решение скорее облегчит, чем усложнит ситуацию, заявил новоизбранный глава автокефальной церкви.

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"Тут нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство, которое базируется на безопасности государства. Это является духовной безопасностью украинского государства", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее парламент принял закон, который обязал УПЦ МП переименоваться так, чтобы в названии и уставе было указано ее происхождение от страны агрессора. После этого голосования в парламенте произошла драка между депутатом от Опоблока Нестором Шуфричем и депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой.