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Епифаний о названии УПЦ МП: Это - духовная безопасность страны

Комментариев: 6
По мнению предстоятеля ПЦУ, новое решение парламента не вызовет противостояний.
Епифаний считает, что принятые Радой законы о религиозных организациях помогут переходу приходов МП к ПЦУ
Епифаний считает, что принятые Радой законы о религиозных организациях помогут переходу приходов МП к ПЦУ
EPA/UPG

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Принятый ВР закон, который обязал УПЦ МП указывать в своем названии принадлежность к РПЦ, не вызовет противостояний. Об этом в эфире 1+1 заявил предстоятель ПЦУ Епифаний.

"Был принят законопроект №5309, согласно которому церковь, которая имеет свой руководящий орган в стране-агрессоре, должна соответствовать своей сути", - отметил Епифаний. 

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По его словам, каждый православный украинец должен понимать, в какую церковь он ходит. "Зачем прятаться за какими-то вывесками, которые не соответствуют действительности?" - спросил предстоятель.

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"Я верю, что это не вызовет никакого противостояние. Сейчас упорядочивается законодательство Украины, согласно которому и будут облегчены переходы православных приходов от МП к единой Православной церкви Украины", - считает Епифаний.

Такое решение скорее облегчит, чем усложнит ситуацию, заявил новоизбранный глава автокефальной церкви.

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"Тут нет никакого вмешательства в церковные дела. Государство упорядочивает свое законодательство, которое базируется на безопасности государства. Это является духовной безопасностью украинского государства", - подчеркнул Епифаний.

Напомним, ранее парламент принял закон, который обязал УПЦ МП переименоваться так, чтобы в названии и уставе было указано ее происхождение от страны агрессора. После этого голосования в парламенте произошла драка между депутатом от Опоблока Нестором Шуфричем и депутатом от "Народного фронта" Юрием Березой.

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Теги: УПЦ МП, ПЦУ, Епифаний, название, Рада, закон
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Комментариев (6)
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oninass    21.12.2018, 12:53
Оценка:  0
oninass
Ох как пуканы подгорают у ватных троллей. Читать коменты- одно удовольствие
fkrfyfan    21.12.2018, 12:27
Оценка:  +2
fkrfyfan
А к ПЦУ должна быть добавка ТП (турецкого патриархата)
Василище    21.12.2018, 12:17
Оценка:  +2
Василище
Логично тогда ПЦУ называться ПЦУ Стамбульского патриархата.У неё даже право на Патриарха нет и в мире её никто не признал.У УПЦ руководство в Киеве и право на патриархию.Всем миром признана))
Shurat77    21.12.2018, 12:04
Оценка:  +5
Shurat77
Если все по законодательству то УПЦ не имеет приставки МП и во всех законодательных документах центр находится в Украине в Киеве и она самоуправляемая, а вот если духовно то ПЦУ это не Церковь, а сборище ряженых мужиков без Апостольской преемственности, так то.
Shurat77    21.12.2018, 12:05
Оценка:  +5
Shurat77
и еще к "патриотам", хоть желчью изойдите, пишите, кричите, от этого ПЦУ Церковью не станет, а будет лишь партией ряженых мужланов.
Goga19041984    21.12.2018, 12:09
Оценка:  +2
Goga19041984
хахаха, все вірно , "патриоты" можуть ще щось про якусь мокшу писати, путіна та КГБ та інше лайно, але все одно ПЦУ доки не покається, потім наново не рукоположать ієрархію , Церковью ніколи не будуть, а лише з виду обгортка без "начинки" якою є Святий Дух.
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