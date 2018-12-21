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Гройсман обещал разобраться с "агентами Кремля в горсоветах"

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Премьер выяснит, почему среди депутатов горсоветов начали искать вражеских агентов.
Гройсман выяснит, зачем в Кабмине инициируют поиск "агентов Кремля"
Гройсман выяснит, зачем в Кабмине инициируют поиск "агентов Кремля"
EPA/UPG

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Премьер Владимир Гройсман даст поручение провести служебную проверку об “агентах Кремля“, которые работают в горсоветах Украины. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в ВР, передает Depo.ua.

Так он отреагировал на слова депутата Павла Унгуряна, известного законопроектами и поправками о “защите семейных ценностях“. 

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Тот цитировал работницу сотрудницу аппарата Кабмина, которая грозилась обратиться в СБУ с жалобой на Тернопольский, Ивано-Франковский, Волынский и Винницкий горсовет, недавно выступившие в защиту “семейных ценностей“. По ее мнению, эти депутаты “агенты Кремля“ и “угроза национальной безопасности Украины “.

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“Сейчас дам поручение провести служебную проверку, что это за обращение об агентах Кремля. Это меня очень интересует ... Разберемся“, - заверил Гройсман в ответ на просьбу прокомментировать слова сотрудница аппарата.

Ранее нардеп от Оппозиционного блока Александр Вилкул предлагал ввести сроки за пропаганду однополых отношений.

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Теги: Гройсман, Кабмин, Рада, Унгурян, депутаты
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Комментариев (1)
BROKER666    21.12.2018, 13:04
Оценка:  0
BROKER666
для начала пусть труханова с ОДЕССЫ за паребрик отправят
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