Гройсман обещал разобраться с "агентами Кремля в горсоветах"

Премьер выяснит, почему среди депутатов горсоветов начали искать вражеских агентов.

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Премьер Владимир Гройсман даст поручение провести служебную проверку об “агентах Кремля“, которые работают в горсоветах Украины. Об этом он заявил во время часа вопросов к правительству в ВР, передает Depo.ua.

Так он отреагировал на слова депутата Павла Унгуряна, известного законопроектами и поправками о “защите семейных ценностях“.

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Тот цитировал работницу сотрудницу аппарата Кабмина, которая грозилась обратиться в СБУ с жалобой на Тернопольский, Ивано-Франковский, Волынский и Винницкий горсовет, недавно выступившие в защиту “семейных ценностей“. По ее мнению, эти депутаты “агенты Кремля“ и “угроза национальной безопасности Украины “.

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“Сейчас дам поручение провести служебную проверку, что это за обращение об агентах Кремля. Это меня очень интересует ... Разберемся“, - заверил Гройсман в ответ на просьбу прокомментировать слова сотрудница аппарата.

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