Кирилл обвинил Варфоломея в "антиканонической агрессии"
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Начало своего доклада во время ежегодного Епархиального собрания в Москве патриарх РПЦ Кирилл посвятил Украине и Константинополю. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.
Он в очередной раз обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея во вмешательстве во внутреннюю жизнь Русской Православной Церкви на территории Украины.
Кирилл заявил, что этот год был непростым для украинских православных верующих, и даже 1030-летие Крещения Руси некоторые политики пытались использовать как предлог для раскола церкви.
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"Самое печальное, что в этом стремлении их поддержал Константинопольский Патриархат", - возмущен Кирилл.
Патриарх говорит, что все началось с назначения в Киев в сентябре "экзархов" Константинопольского престола. "Это стало грубым нарушением церковных канонов и получило надлежащую оценку со стороны Священного Синода РПЦ", - подчеркнул он.
"К сожалению, на этом антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась", - говорит патриарх.
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В дальнейшие "преступления" Варфоломея Кирилл внес предоставление автокефалии Украинской церкви, восстановление в священном сане "руководителей украинского раскола" и отмену действия соборной грамоты о переходе Киевской митрополии в состав Московского Патриархата.
"Все это сопровождалось лицемерным призывом воздерживаться от захватов храмов и насилия, в то время как давление, оказываемое на епископов, клириков, монашествующих и мирян УПЦ становилось все сильнее", - отметил патриарх.
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Кирилл уверяет, что верующим УПЦ МП стали заявлять, в том числе первые лица государства, что они чужие в Украине: "Речь идет о миллионах граждан Украины! Фактически Синод Константинополя и его Патриарх стали на сторону гонителей".
"Мы не можем совершать Таинства вместе с теми, кто вступил в общение с уклонившимися в раскол и даже с отлученными от Церкви", - подчеркнул он.
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"Ввиду продолжающихся антиканонических действий Константинопольского Патриархата признать невозможным дальнейшее пребывание с ним в евхаристическом общении", - добавил патриарх.
Напомним, ранее Белорусская православная церковь заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за создания в Украине ПЦУ.