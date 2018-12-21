Кирилл обвинил Варфоломея в "антиканонической агрессии"

Речь патриарха на ежегодном собрании в Москве была посвящена "расколу" в Украине.

Кирилл обвинил Варфоломея в том, что тот поддерживает гонения на верующих в Украине пресс-служба РПЦ

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Начало своего доклада во время ежегодного Епархиального собрания в Москве патриарх РПЦ Кирилл посвятил Украине и Константинополю. Об этом сообщает пресс-служба РПЦ.

Он в очередной раз обвинил Вселенского Патриарха Варфоломея во вмешательстве во внутреннюю жизнь Русской Православной Церкви на территории Украины.

Кирилл заявил, что этот год был непростым для украинских православных верующих, и даже 1030-летие Крещения Руси некоторые политики пытались использовать как предлог для раскола церкви.

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"Самое печальное, что в этом стремлении их поддержал Константинопольский Патриархат", - возмущен Кирилл.

Патриарх говорит, что все началось с назначения в Киев в сентябре "экзархов" Константинопольского престола. "Это стало грубым нарушением церковных канонов и получило надлежащую оценку со стороны Священного Синода РПЦ", - подчеркнул он.

"К сожалению, на этом антиканоническая агрессия Константинополя не остановилась", - говорит патриарх.

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В дальнейшие "преступления" Варфоломея Кирилл внес предоставление автокефалии Украинской церкви, восстановление в священном сане "руководителей украинского раскола" и отмену действия соборной грамоты о переходе Киевской митрополии в состав Московского Патриархата.

"Все это сопровождалось лицемерным призывом воздерживаться от захватов храмов и насилия, в то время как давление, оказываемое на епископов, клириков, монашествующих и мирян УПЦ становилось все сильнее", - отметил патриарх.

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Кирилл уверяет, что верующим УПЦ МП стали заявлять, в том числе первые лица государства, что они чужие в Украине: "Речь идет о миллионах граждан Украины! Фактически Синод Константинополя и его Патриарх стали на сторону гонителей".

"Мы не можем совершать Таинства вместе с теми, кто вступил в общение с уклонившимися в раскол и даже с отлученными от Церкви", - подчеркнул он.

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"Ввиду продолжающихся антиканонических действий Константинопольского Патриархата признать невозможным дальнейшее пребывание с ним в евхаристическом общении", - добавил патриарх.

Напомним, ранее Белорусская православная церковь заявила о разрыве отношений с Константинополем из-за создания в Украине ПЦУ.