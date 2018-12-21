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Россия отправила в Азовское море ракетный фрегат с вертолетом

Комментариев: 4
РФ продолжает скапливать в Азовском и Черном море военную технику.
В Азовское море отправили ракетный фрегат
В Азовское море отправили ракетный фрегат
EPA/UPG

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РФ продолжает увеличивать свое присутствие в Азово-Черноморской акватории. Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря. Об этом сообщает Reuters.

“Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму. На борту фрегата виден вертолет“, - цитирует агенство слова очевидца.

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Напомним, с конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной: наземные группировки войск РФ вдоль госграницы, на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп.

Там расположены более 1120 танков, более 2600 боевых бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня и шесть оперативно-тактических ракетных комплексов, заявляет президент Петр Порошенко.

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Ранее также сообщалось, что российские “Искандеры“ перенесли ближе к границе и теперь они угрожают Киеву.

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Теги: РФ, вооружение, Азовское море, ракеты, фрегаты, вертолет
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Комментариев (4)
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Колишній-східняк    21.12.2018, 14:15
Оценка:  +1
Колишній-східняк
И что, их никто не прессовал, как три маленьких практически невооруженных катера?
Катилин    21.12.2018, 14:29
Оценка:  0
Катилин
А кто рискнул бы?
Woodbrother    21.12.2018, 13:28
Оценка:  +1
Woodbrother
Ура, теперь ПКР Нептун можно будет проверить на фрегате . Ну где еще можно на халяву найти такую прекрасную мишень.
Катилин    21.12.2018, 14:30
Оценка:  0
Катилин
Чего не проверили до сих пор? Гуманисты?
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