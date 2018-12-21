Россия отправила в Азовское море ракетный фрегат с вертолетом

РФ продолжает скапливать в Азовском и Черном море военную технику.

Читай также: Россия перевела в Крым “Калибры“, “Бастионы“ и сотню боевых самолетов

РФ продолжает увеличивать свое присутствие в Азово-Черноморской акватории. Российский ракетный фрегат движется в направлении Азовского моря. Об этом сообщает Reuters.

“Фрегат движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии в оккупированном Крыму. На борту фрегата виден вертолет“, - цитирует агенство слова очевидца.

Читай также: Около 1400 ракетных и артсистем РФ разместила на Донбассе и в Крыму - Порошенко

Напомним, с конца августа Россия усилила свои группировки вдоль всей границы с Украиной: наземные группировки войск РФ вдоль госграницы, на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма составляют сейчас более 28 батальонных тактических групп.

Там расположены более 1120 танков, более 2600 боевых бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня и шесть оперативно-тактических ракетных комплексов, заявляет президент Петр Порошенко.

Читай также: Корабли НАТО провели в Черном море треть года - Лунгеску

Ранее также сообщалось, что российские “Искандеры“ перенесли ближе к границе и теперь они угрожают Киеву.