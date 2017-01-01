"Лото-Забава": Первые 500 000 выиграны во Львове

16 декабря 2018 года в 1010-м тираже “Лото-Забава“ был разыгран первый приз Новогодней акции “Даруй білети - здійснюй мрії!“. Первый счастливчик приобрел свой билет с дополнительной акционной комбинацией 52315693, ставшей выигрышной, во Львове. Фартовой точкой продажи стал фирменный островок “М.С.Л.“ в магазине, который находится по адресу: ул. Княгини Ольги, 120.

В рамках Новогодней акции лотерея “Лото-Забава“ предоставляет шанс всем своим поклонникам на выигрыш дополнительного полмиллиона гривен для осуществления мечты. Впереди остались еще четыре акционных розыгрыша: 23, 30 декабря 2018 года и 6, 13 января 2019 года. Всего на праздники будет разыграно 2 500 000 гривен! Розыгрыш второго акционного приза состоится уже в следующее воскресенье, 23 декабря. Время воспользоваться шансом!

Для того, чтобы стать участником акции “Даруй білети - здійснюй мрії!“, необходимо купить 3 или более билетов лотереи “Лото-Забава“ стоимостью от 20 гривен одной покупкой. На каждом билете будет напечатана дополнительная акционная комбинация. Каждую дополнительную акционную комбинацию необходимо отправить с помощью отдельных смс-сообщений на короткий номер 330. База акционных комбинаций, зарегистрированных на тираж, обновляется каждую неделю. С одного телефонного номера можно отправлять неограниченное количество комбинаций. Чем больше зарегистрированных дополнительных акционных комбинаций, тем больше шансов на выигрыш! Для получения приза необходимо обязательно сохранить в надлежащем виде все три билета, среди которых должен быть один с выигрышной комбинацией.

Во время розыгрыша 1010-го тиража были выиграны 250 000 гривен в постоянном конкурсе “Багаті та Відомі“. Приз достался киевлянке Елене Слобожаниной, которая сидела в белом ряду на 25-м месте. Как призналась победительница, у телевизора за ее триумфом никто не наблюдал. А причиной этого было то, что ее муж вместе с 11-летним сыном были в это время на олимпиаде по математике. Надеемся, что в тот день сыну повезло так же, как и его маме. Свой приз в размере 250 000 гривен Елена планирует потратить на ремонт дома, а также на новогодние подарки для родных.

16 декабря первым из большого лототрона выпал шарик 71, а следовательно, выигрыш 1 миллиона гривен не был гарантирован. Главный победитель большой игры 1010-го тиража “Лото-Забава“ выиграл 200 000 гривен, зачеркнув в своем билете три горизонтали с двумя льготными подковками. Билет №0006769 был приобретен в Мариуполе на точке продажи лотерейных билетов, расположенной в магазине на проспекте Металлургов, 295.

Оператор государственных лотерей “М.С.Л.“ поздравляет победителей тиража и советует им обратиться на горячую линию по телефону 0 (800) 21 00 65 для получения консультации по оформлению выигрышей.