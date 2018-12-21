С Нового года иностранцы не смогут получать украинскую визу в аэропорту

Украина расширит функционал электронной визы - ее получение обойдется в 85 долларов.

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С 1 января Украина прекращает оформление виз в международных аэропортах. Об этом в интервью LB.ua рассказал госсекретарь МИД Андрей Заяц. По его словам, решение было принято после расширения функционала электронной визы.

"Расширяется, во-первых, за счет увеличения количества государств, граждане которых смогут оформить электронную визу", - отметил Заяц и добавил, что, к примеру, за этот год китайцы оформили в аэропортах и посольствах около 28 тысяч виз для въезда в Украину. Теперь они смогут сделать это онлайн.

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"По состоянию на сейчас еще работает система оформления виз по прибытию в международные аэропорты - Борисполь, Киев (Жуляны) и Одесса", - говорит госсекретарь. В трех вышеназванных аэропортах за 11 месяцев было оформлено около 35 тыс виз.

Когда система вводилась, чиновники и не думали отаком уровне наплыва иностранцев, который есть сейчас. "Скажу откровенно, это создавало огромную нагрузку на консульских работников, они в моменты пиковой нагрузки не справлялись с таким потоком посетителей", - признал Заяц.

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"Если учесть, что часть иностранцев не говорит по-английски, часть - не имеет банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор, это это очень не современная и не эффективная методика. Мы это признали", - подчеркнул госсекретарь.

Он добавил, что расширяется также перечень оснований для выдачи электронной визы иностранцам. К туристической или деловой цели поездки с 1 января добавят лечение, частные поездки для посещения родственников, визиты журналистов.

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Электронными визами мы перекрываем практически все не иммиграционные типы поездок", - подчеркнул Заяц. Он отметил, что журналисту для приезда в Украину достаточно отправить обращение редакции. Если же представитель СМИ собирается работать в Украине в корпункте, ему придется оформить иммиграционную визу.

"МИД оказывает как помощь, так и отслеживает, чтобы те, кто называет себя журналистами, были именно журналистами, а не работали в пропагандистских структурах государства-агрессора или аффилированных с ним СМИ", - добавил Заяц.

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Электронная виза для иностранцев была введена в апреле этого года. С этого времени было оформлено более 6 тысяч виз. Электронная виза с 1 января будет стоить 85 долларов.

Ранее Еврокомиссия заявила, что Украине нужно побыстрее улучить ситуацию с незаконной миграцией и коррупцией для продолжения безвизового режима с ЕС.