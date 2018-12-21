В Симферополе полиция окружила беспилотник с листовками "Слава Украине"

Беспилотник направлялся в центр города, но запутался в ветках деревьев и упал на улице Февральской.

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В Симферополе на улице Февральской упал беспилотник с прикрепленными к нему листовками цвета украинского флага. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, который ранее освещал процесс над военнопленными моряками.

“Летел в центр города, но, очевидно, запутался в ветвях деревьев. Место происшествия было оцеплено полицией, на месте работали кинологи“, - рассказал журналист.

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В Интернете также появилось видео работы полиции и кинологов на месте происшествия, а пользователи добавили, что на листовках была надпись “Слава Украине“. Российские пользователи, выложившие видео, назвали это приветствие “нацистским“.

“Весной уже были случаи, когда беспилотники с украинской символикой и прикрепленной колонкой, из которой играл гимн Украины, летали над Симферополем“, - напомнил Наумлюк.

Ранее СБУ выпустила буклеты с информацией об использовании Россией УПЦ МП в гибридной войне с Украиной.