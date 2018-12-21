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В Симферополе полиция окружила беспилотник с листовками "Слава Украине"

Комментариев: 11
Беспилотник направлялся в центр города, но запутался в ветках деревьев и упал на улице Февральской.
Россияне окрестили лозунг "Слава Украине" нацистским
Россияне окрестили лозунг "Слава Украине" нацистским
ZN.UA

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В Симферополе на улице Февральской упал беспилотник с прикрепленными к нему листовками цвета украинского флага. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Антон Наумлюк, который ранее освещал процесс над военнопленными моряками.

“Летел в центр города, но, очевидно, запутался в ветвях деревьев. Место происшествия было оцеплено полицией, на месте работали кинологи“, - рассказал журналист.

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В Интернете также появилось видео работы полиции и кинологов на месте происшествия, а пользователи добавили, что на листовках была надпись “Слава Украине“. Российские пользователи, выложившие видео, назвали это приветствие “нацистским“.

“Весной уже были случаи, когда беспилотники с украинской символикой и прикрепленной колонкой, из которой играл гимн Украины, летали над Симферополем“, - напомнил Наумлюк.

Ранее СБУ выпустила буклеты с информацией об использовании Россией УПЦ МП в гибридной войне с Украиной.

 

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Теги: листовки, беспилотник, Крым, Симферополь
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Комментариев (11)
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Хюндай    21.12.2018, 15:29
Оценка:  +4
Хюндай
Кинологи это круто,уже собаки летать научились?
BROKER666    21.12.2018, 15:14
Оценка:  +1
BROKER666
прославление своей РОДИНЫ эти уй0бки считают нфцисцким, а расия для руских патриотичным?
atos    21.12.2018, 15:02
Оценка:  -5
atos
И обосцала его? Я знаю у него нету влагозащты)))))
Sinobi-life    21.12.2018, 15:11
Оценка:  +3
Sinobi-life
Твои скрепы за тебя всё сказали!!!!
atos    21.12.2018, 15:13
Оценка:  -1
atos
пнх
nvk1945    21.12.2018, 15:11
Оценка:  -2
nvk1945
Насрите ему в кабину и отправьте назад на родину))) а листовками подотритесь)))
Ruspidor    21.12.2018, 16:01
Оценка:  0
Ruspidor
Так родина его в необъятной раиссии, в Украине таких беспилотников нет.... Что ж вы свое гaвно друг другу передаете, впрвары...
TarasChuprynka    21.12.2018, 15:12
Оценка:  -1
TarasChuprynka
Фу, что за кацапский стиль- то отсосать, то обоссать. Когда кацапстан окультуриттся.
atos    21.12.2018, 15:15
Оценка:  -1
atos
Признавайся это Тарас твоя работа?
atos    21.12.2018, 15:28
Оценка:  0
atos
Любит ваше предательское племя насрать из под тишка.
Ruspidor    21.12.2018, 15:59
Оценка:  -1
Ruspidor
Атос, xyecoc, как жoпa, посли фистипгамне болит?
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