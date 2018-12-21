Выборы президента: Жителям Донбасса придется дважды выехать из ОРДЛО

Не все избиратели смогут добраться до участков голосования, опасаются в ЦИК.

В ЦИК рассказали, как жителям ОРДЛО проголосовать на выборах в марте 24tv.ua

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Жители оккупированных территорий Донбасса смогут проголосовать на выборах президента 31 марта наравне с другими гражданами. Об этом сообщает РБК-Украина.

ЦИК разрешил жителям неподконтрольных регионов голосовать не по месту регистрации. Справка переселенца и другие подтверждающие документы не понадобятся.

Согласно дополнению 1 к постановлению ЦИК от 13 сентября 2012 года, чтобы проголосовать, жителю оккупированного Донбасса необходимо приехать в любой украинский город и обратиться в отделение Госреестра избирателей.

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Список адресов Госреестра указан на сайте ведомства. При себе необходимо иметь паспорт, желательно - сразу с ксерокопией первой, второй страницы и регистрации.

После подачи заявления в Госреестр избиратель получит информацию про участок, в котором о сможет проголосовать в день выборов. Написать заявление в Госреестр можно будет после 31 декабря 2018 года и до 26 марта 2019 года.

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Избирателям с оккупированных территорий стоит учесть, что просто прийти с паспортом на участок не получится - зарегистрироваться все же необходимо.

В ЦИК допускают, что жители подконтрольных ОРДЛО территорий будут иметь сложности с перемещением в подконтрольные Украине города в предвыборный период и в день выборов президента.

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“Не факт, что они смогут добраться к тем участкам, на которых они могли бы проголосовать“, - соглашается замглавы ЦИК Евгений Радченко.

Напомним, ЦИК ранее утвердил календарный план к выборам президента в Украине. Избирательная кампания стартует 31 декабря.