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Каберполиция поймала продавцов незаконного пакета на 700 телеканалов

Комментариев: 1
Подписку на телеканалы продавали через созданный злоумышлениками сайт.
Злоумышленники продавали подписку сразу на 700 каланов
Злоумышленники продавали подписку сразу на 700 каланов
cyberpolice.gov.ua

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Задержана группа лиц, которые незаконно транслировали более 700 телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

Трансляцию телеканалов через веб-ресурс по технологии IPTV организовал житель Львовской области и два его сообщника из Одесской области.

Злоумышленники рекламировали свой веб-ресурс через другие сайты в Интернете и тематические форумы. Пакет из 700 телеканалов они транслировали не бесплатно, а за ежемесячную платную подписку.

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Один из злоумышленников занимался коммуникацией с клиентами, второй - техподдержкой ресурса, третий - осуществлял общее настройки, организацию маршрутизации потоков и работы сети. 

По результатам обысков изъята часть оборудования, которое использовали злоумышленники, выявлена документация и черновые записи. Технику направили на экспертизу.

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Сотрудники киберполиции пытаются полностью прекратить работу незаконного сайта.

Ранее сообщалось, что киберподразделения ВСУ работают в боевом режиме в связи с военным положением.

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Теги: Львовская область, ТВ, киберпреступность, Киберполиция
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nvk1945    21.12.2018, 15:43
Оценка:  0
nvk1945
Автор ты хоть школу закончил? "Каберполиция")))))))) )
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