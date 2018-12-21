Каберполиция поймала продавцов незаконного пакета на 700 телеканалов

Подписку на телеканалы продавали через созданный злоумышлениками сайт.

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Задержана группа лиц, которые незаконно транслировали более 700 телеканалов. Об этом сообщила пресс-служба Киберполиции Украины.

Трансляцию телеканалов через веб-ресурс по технологии IPTV организовал житель Львовской области и два его сообщника из Одесской области.

Злоумышленники рекламировали свой веб-ресурс через другие сайты в Интернете и тематические форумы. Пакет из 700 телеканалов они транслировали не бесплатно, а за ежемесячную платную подписку.

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Один из злоумышленников занимался коммуникацией с клиентами, второй - техподдержкой ресурса, третий - осуществлял общее настройки, организацию маршрутизации потоков и работы сети.

По результатам обысков изъята часть оборудования, которое использовали злоумышленники, выявлена документация и черновые записи. Технику направили на экспертизу.

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Сотрудники киберполиции пытаются полностью прекратить работу незаконного сайта.

Ранее сообщалось, что киберподразделения ВСУ работают в боевом режиме в связи с военным положением.