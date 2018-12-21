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Волкер: США поддерживают членство Украины в НАТО, но она пока не готова

Комментариев: 1
НАТО также пока не готов принять Украину в свои ряды, но двери оставляют открытыми.
Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО
Волкер считает, что Украина пока не готова вступить в НАТО
twitter.com/specrepukraine

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США поддерживают будущее членство Украины в НАТО, но Украина пока к нему не готова. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер, передает "День".

"Мы смотрим на европейский контекст через НАТО. Мы имеем обязательство перед нашими союзниками Альянса о коллективной безопасности, - отметил он. - И это обязательство является четким как с точки зрения стран НАТО, так и стран, как ваша, которая не является членом НАТО". 

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"Мы поддерживаем будущее членство Украины в Альянсе и держим двери открытыми. И мы это сделали на недавней встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО, Украины и Грузии", -добавил Волкер.

При этом он заявил, что Украина еще не готова к членству. "И НАТО также не готов достичь консенсуса относительно принятия в свой состав Украины", - говорит спецпредставитель Госдепартамента США. 

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"Мы хотели бы увидеть движение в этом направлении, поиск достижения двусторонних договоренностей", - сказал Волкер.

Ранее сенаторы США обратились к президенту Дональду Трампу с призывом организовать операцию по освобождению Керченского пролива для свободного судоходства.

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Теги: НАТО, Украина, членство, Волкер, США
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Комментариев (1)
КимЧенПых    21.12.2018, 16:50
Оценка:  +1
КимЧенПых
ну как бэ спасибо за намёк, а то тут перед выборами найчеснійші обіцюни обещают НАТО.
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