В метро Киева полицейские избили женщин
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначил служебное расследование.
В Киеве полицейские метрополитена избили женщин, проводится служебное расследование.
Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.
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Отмечается, что служебное расследование лично назначил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
“Эта информация также передана в киевское управление внутренней безопасности Национальной полиции Украины“, - сообщили в полиции.
Как сообщалось 21 декабря, на Отрадном на девочку с ножом напал полицейский.
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