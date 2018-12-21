В метро Киева полицейские избили женщин

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначил служебное расследование.

В Киеве полицейские метрополитена избили женщин, проводится служебное расследование.

Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.



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Отмечается, что служебное расследование лично назначил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.



“Эта информация также передана в киевское управление внутренней безопасности Национальной полиции Украины“, - сообщили в полиции.

Как сообщалось 21 декабря, на Отрадном на девочку с ножом напал полицейский.