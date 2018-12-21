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В метро Киева полицейские избили женщин

Комментариев: 3
Начальник полиции Киева Андрей Крищенко назначил служебное расследование.
В метро столицы избили женщин
В метро столицы избили женщин
Киевский метрополитен / Facebook

В Киеве полицейские метрополитена избили женщин, проводится служебное расследование.

Об этом в пятницу, 21 декабря, сообщили в отделе коммуникации Национальной полиции Киева.
 

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Отмечается, что служебное расследование лично назначил начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

“Эта информация также передана в киевское управление внутренней безопасности Национальной полиции Украины“, - сообщили в полиции. 

Как сообщалось 21 декабря, на Отрадном на девочку с ножом напал полицейский.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, метро, женщины, избиение
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Комментариев (3)
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shurag    21.12.2018, 17:53
Оценка:  0
shurag
таинственно
Dmitriy7    21.12.2018, 17:25
Оценка:  +1
Dmitriy7
??и
bertal    21.12.2018, 17:46
Оценка:  +1
bertal
"и" начато расследование, что не понятно?
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