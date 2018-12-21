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Верховная Рада ушла на новогодние каникулы

Комментариев: 3
Следующее заседание Рады состоится 15 января.
Нардепы поспешили на каникулы
Нардепы поспешили на каникулы
unian.net

В пятницу, 21 декабря, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла последнее в нынешнем году пленарное заседание парламента.

Об этом сообщает Укринформ.

“Встретимся 15 января в 10 часов утра“, – сказала вице-спикер.

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Сегодня в Верховной Раде традиционно состоялся час вопросов к правительству. Кроме того, народные депутаты в этот день не приняли ни одного решения.

Как сообщалось 21 декабря, нардеп объяснил драку в Раде влиянием “бесовских сил“.

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Теги: каникулы, Рада, парламент
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Комментариев (3)
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vlabzh    21.12.2018, 17:28
Оценка:  +1
vlabzh
Не зря Савченко выражала неприязненное отношение
к "народным" избранникам.
hope55    21.12.2018, 17:03
Оценка:  +1
hope55
перетрудились, с...
zagorovskiy_7    21.12.2018, 16:53
Оценка:  +1
zagorovskiy_7
Чтобы они и не вернулись с тех каникул...
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