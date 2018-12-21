Верховная Рада ушла на новогодние каникулы

Следующее заседание Рады состоится 15 января.

В пятницу, 21 декабря, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроед закрыла последнее в нынешнем году пленарное заседание парламента.

Об этом сообщает Укринформ.

“Встретимся 15 января в 10 часов утра“, – сказала вице-спикер.

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Сегодня в Верховной Раде традиционно состоялся час вопросов к правительству. Кроме того, народные депутаты в этот день не приняли ни одного решения.

Как сообщалось 21 декабря, нардеп объяснил драку в Раде влиянием “бесовских сил“.