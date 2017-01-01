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НАТО увеличит оборонные расходы: В приоритетах - война в Украине

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В следующем году Альянсу придется столкнуться сразу с несколькими вызовами, среди которых агрессия РФ, кибератаки и терроризм станут приоритетными.
Столтенберг назвал среди приоритетов НАТО агрессию РФ и ситуацию в Украине
Столтенберг назвал среди приоритетов НАТО агрессию РФ и ситуацию в Украине
EPA/UPG

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Приоритетами НАТО на ближайшие месяцы станут отношения с Россией, война в Украине, а также терроризм и кибератаки. Об этом заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает бельгийское издание RTBF.

"Основной задачей для НАТО является одновременная подготовка к целому ряду вызовов и угроз, - подчеркнул он. - У нас нет роскоши выбирать между терроризмом, кибератаками или все более решительной Россией". 

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"Сочетание наращивающей силу России, которая незаконно аннексировала Крым и дестабилизирует восточную Украину, и террористической угрозы - все это требует дополнительных инвестиций", - говорит Столтенберг. 

Это означает, что Бельгия и другие союзники НАТО прекратят сокращение оборонного бюджета и, напротив, постепенно будут увеличивать военные расходы.

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Напомним, ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что США поддерживают вступление Украины в НАТО, но она пока не готова.

 

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Теги: НАТО, Украина, Столтенберг, РФ, агрессия, терроризм
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