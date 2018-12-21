Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

ВСУ получили крупную партию вооружения и техники

Комментариев: 3
Сегодня армии передано "почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год".
Президент передал военным сертификаты на технику
Президент передал военным сертификаты на технику
president.gov.ua

Читай также: Украинская бронетехника досрочно передала ВСУ автомобили Варта

В Житомирской области состоялась церемония передачи десятков единиц вооружения и военной техники Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В переданную партию вошли:

  • танки Т-64БВ, Т-72, Т-80БВ,
  • машини разминирования,
  • БМП-1,
  • ракетные системы залпового огня БМ-21 Град,
  • самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика,
  • БРДМ-2Л1,
  • бронеавтомобили Варта,
  • зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ,
  • самолет Ил-76МТ,
  • штурмовик Су-25М1К,
  • истребитель МиГ-29МУ1,
  • вертолет Ми-8МТ, вертолеты Ми-8МТП,
  • беспилотники Лелека-100, беспилотники А1СМ Фурия, беспилотники Sparrow,
  • автомобили КрАЗ-5233, Богдан-МАЗ-6317,
  • автобусы Otokar,
  • бронированные ремонтно-эвакуационные средства,
  • средства ремонта и обслуживания,
  • автоматизированные системы управления войсками Ореанда.

Читай также: В Украине испытали беспилотник Лелека-100

“Сегодня передается в ряды Вооруженных Сил Украины почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год. И это очень важно, потому что в армии сегодня ждут новые и модернизированные системы залпового огня. Бычий наращивания возможностей бронетехники, артиллерии“, - заявил президент Петр Порошенко, передавая военным сертификаты на технику.

Как  сообщалось 14 декабря, в СНБО опасаются масштабного наступления РФ - “Украина - не конечная цель“

 

Поделись:
Теги: армия, вооружение, ВСУ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
atos    21.12.2018, 18:07
Оценка:  -1
atos
Хряк, когда парад в Севастополе? Ты можешь только бийцям лапшу на уши вешать, про все свои передачи.))))
Kamanavt_ua    21.12.2018, 17:46
Оценка:  -1
Kamanavt_ua
Сегодня армии передано "почти 10% того, что оборонпром смог сделать за Год"? А где ещё 90%? Украдено? Продано? Это че за бред?
bertal    21.12.2018, 17:49
Оценка:  -1
bertal
Спи жена))))
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь