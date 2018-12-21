ВСУ получили крупную партию вооружения и техники

Сегодня армии передано "почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год".

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В Житомирской области состоялась церемония передачи десятков единиц вооружения и военной техники Вооруженным силам Украины.

Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.

В переданную партию вошли:

танки Т-64БВ, Т-72, Т-80БВ,

машини разминирования,

БМП-1,

ракетные системы залпового огня БМ-21 Град,

самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика,

БРДМ-2Л1,

бронеавтомобили Варта,

зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ,

самолет Ил-76МТ,

штурмовик Су-25М1К,

истребитель МиГ-29МУ1,

вертолет Ми-8МТ, вертолеты Ми-8МТП,

беспилотники Лелека-100, беспилотники А1СМ Фурия, беспилотники Sparrow,

автомобили КрАЗ-5233, Богдан-МАЗ-6317,

автобусы Otokar,

бронированные ремонтно-эвакуационные средства,

средства ремонта и обслуживания,

автоматизированные системы управления войсками Ореанда.

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“Сегодня передается в ряды Вооруженных Сил Украины почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год. И это очень важно, потому что в армии сегодня ждут новые и модернизированные системы залпового огня. Бычий наращивания возможностей бронетехники, артиллерии“, - заявил президент Петр Порошенко, передавая военным сертификаты на технику.

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