ВСУ получили крупную партию вооружения и техники
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В Житомирской области состоялась церемония передачи десятков единиц вооружения и военной техники Вооруженным силам Украины.
Об этом сообщила пресс-служба президента Украины.
В переданную партию вошли:
- танки Т-64БВ, Т-72, Т-80БВ,
- машини разминирования,
- БМП-1,
- ракетные системы залпового огня БМ-21 Град,
- самоходные гаубицы 2С1 Гвоздика,
- БРДМ-2Л1,
- бронеавтомобили Варта,
- зенитно-ракетные комплексы С-300ПТ,
- самолет Ил-76МТ,
- штурмовик Су-25М1К,
- истребитель МиГ-29МУ1,
- вертолет Ми-8МТ, вертолеты Ми-8МТП,
- беспилотники Лелека-100, беспилотники А1СМ Фурия, беспилотники Sparrow,
- автомобили КрАЗ-5233, Богдан-МАЗ-6317,
- автобусы Otokar,
- бронированные ремонтно-эвакуационные средства,
- средства ремонта и обслуживания,
- автоматизированные системы управления войсками Ореанда.
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“Сегодня передается в ряды Вооруженных Сил Украины почти 10% того, что оборонпром смог сделать за год. И это очень важно, потому что в армии сегодня ждут новые и модернизированные системы залпового огня. Бычий наращивания возможностей бронетехники, артиллерии“, - заявил президент Петр Порошенко, передавая военным сертификаты на технику.
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