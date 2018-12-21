Умершего в колонии Дрогобыча россиянина могли убить - МИД РФ

Российские дипломаты говорят, что при вскрытии у Иванова обнаружили слишком много травм для падения с лестницы.

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В МИД РФ заявили, что россиянин Валерий Иванов, который умер 10 декабря в Дрогобычской исправительной колонии на Львовщине, мог быть убит. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“10 декабря в Генеральное консульство РФ во Львове поступила информация о смерти отбывавшего там наказание “за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны“ гражданина России Валерия Алексеевича Иванова“, - отметили там.

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Пресс-служба МИД РФ уверяет, что российские дипломаты незамедлительно посетили исправительное учреждение, в котором содержался россиянин.

“Со слов начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки“, - говорится в сообщении.

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“Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы“, - добавили в ведомстве.

“Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина“, - заявили в пресс-службе МИД РФ.

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Там уточнили, что в настоящее время по факту гибели Иванова продолжается досудебная проверка, Генконсульство РФ во Львове находится в контакте с ведущим это дело следователем Нацполиции Украины.

Дипломаты также связались с родственниками погибшего и помогабт решить вопрос с передачей тела для захоронения, заверяет МИД РФ.

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“Продолжаем держать ситуацию на контроле, рассчитываем на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина“, - подчеркнула пресс-служба.

Ранее в прокуратуре Дрогобыча сообщили, что Валерий Иванов скончался после падения с лестницы при попытке вкрутить лампочку в комнате отдыха для заключенных. Кроме того, сообщалось, что российское генконсульство во Львове более недели не забирало на родину тело заключенного.