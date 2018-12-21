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Умершего в колонии Дрогобыча россиянина могли убить - МИД РФ

Комментариев: 5
Российские дипломаты говорят, что при вскрытии у Иванова обнаружили слишком много травм для падения с лестницы.
Россиянина Валерия Иванова могли убить в колонии, считают в РФ
Россиянина Валерия Иванова могли убить в колонии, считают в РФ
112.ua

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В МИД РФ заявили, что россиянин Валерий Иванов, который умер 10 декабря в Дрогобычской исправительной колонии на Львовщине, мог быть убит. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

“10 декабря в Генеральное консульство РФ во Львове поступила информация о смерти отбывавшего там наказание “за террористическую деятельность и ведение агрессивной войны“ гражданина России Валерия Алексеевича Иванова“, - отметили там.

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Пресс-служба МИД РФ уверяет, что российские дипломаты незамедлительно посетили исправительное учреждение, в котором содержался россиянин. 

“Со слов начальника колонии, Иванов скончался от травм, полученных в результате падения с лестницы-стремянки во время замены электрической лампочки“, - говорится в сообщении.

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“Однако, по имеющейся у нас информации, вскрытие показало наличие у погибшего многочисленных серьезных повреждений, в том числе перелома 4-х ребер и закрытой черепно-мозговой травмы“, - добавили в ведомстве. 

“Это дает основание предполагать умышленное убийство российского гражданина“, - заявили в пресс-службе МИД РФ.

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Там уточнили, что в настоящее время по факту гибели Иванова продолжается досудебная проверка, Генконсульство РФ во Львове находится в контакте с ведущим это дело следователем Нацполиции Украины.

Дипломаты также связались с родственниками погибшего и помогабт решить вопрос с передачей тела для захоронения, заверяет МИД РФ.

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“Продолжаем держать ситуацию на контроле, рассчитываем на непредвзятое и объективное расследование гибели российского гражданина“, - подчеркнула пресс-служба.

Ранее в прокуратуре Дрогобыча сообщили, что Валерий Иванов скончался после падения с лестницы при попытке вкрутить лампочку в комнате отдыха для заключенных. Кроме того, сообщалось, что российское генконсульство во Львове более недели не забирало на родину тело заключенного.

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Теги: заключенные, смерть, Валерий Иванов, россиянин, Дрогобыч, МИД РФ
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Комментариев (6)
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bertal    21.12.2018, 18:08
Оценка:  +1
bertal
Лестница была высокой, странно другое, почему не написали:-самоубийство?
Антибес    21.12.2018, 18:03
Оценка:  +1
Антибес
Бабушка Виолетта,ты снова в невменозе от передозировки настойки глода.Я в Украине живу,сейчас смотрю по телеканалу ICTV суржикоговорящий сериал"Марк+Наталка".)) )))))))
Колишній-східняк    21.12.2018, 17:58
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Ой, какое горе-то! Что это по сравнению с десятками тысяч каких-то украинцев.
bimba09    21.12.2018, 17:55
Оценка:  -1
bimba09
Бедолага, как там ему в аду? Дров хватило?
Антибес    21.12.2018, 17:45
Оценка:  -3
Антибес
Врубите аналогичную ответку.В следующий раз подобного не произойдёт.
Woodbrother    21.12.2018, 17:52
Оценка:  +1
Woodbrother
Вы от жизни отстали. Ваши рассейские военные столько ответок налепили авансом, что на сотню Нюренбергов хватит.
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