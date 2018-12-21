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Киевский чиновник украл у переселенцев миллионы гривен

Комментариев: 2
Правоохранители не называют имя подозреваемого.
За расхищенные деньги планировали обустроить социальное жилье
За расхищенные деньги планировали обустроить социальное жилье
rbc.ua

Национальное антикоррупционное бюро завершило расследование дела по подозрению чиновника Киевской областной государственной администрации в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

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Антикоррупционные органы проводили расследование о трате средств в сумме 1,85 миллиона евро, которые были выделены представительством Европейского Союза в Украине для временного размещения и расселения внутренне перемещенных лиц. За эти деньги Служба по делам детей и семьи должна была обустроить социальное жилье для семей-переселенцев с детьми в Киевской области.

Как выяснилось во время следствия, начальник службы подписал ряд договоров на капитальный ремонт здания, которое находится в частной собственности. Потому в декабря 2017 года ему сообщили о подозрении в злоупотреблении властью.

“НАБУ утверждает, что во время досудебного расследования, возместило ущерб на общую сумму более 7 миллионов гривен, вернув имущество государству. Правоохранители не называют имя подозреваемого“, - пишет издание Украинская правда.

Также там отметили, что в 2016 году, когда было начато производство, должность начальника Службы по делам детей и семьи Киевской областной государственной администрации занимал Сергей Андрияш. Он был уволен по собственному желанию в апреле 2017 года.

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“Согласно материалам судебного реестра, подозреваемый выделил средства на ремонт недвижимости, принадлежащей частной сельскохозяйственной фирме Агросвит. В дальнейшем услуги оздоровления и отдыха в отремонтированном здании оказывали частные компании: Гермес-Эко и Зоряный. По данным следствия, директором и основателем Зоряного является бывший подчиненный подозреваемого, кроме того, там работали сын и зять чиновника“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 19 декабря, Денисова назвала число переселенцев в Украине.

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Теги: коррупция, хищения, НАБУ, переселенцы
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Комментариев (2)
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Kamanavt_ua    21.12.2018, 17:48
Оценка:  0
Kamanavt_ua
И? Его уже отпустили, или простили?
bertal    21.12.2018, 17:44
Оценка:  +1
bertal
Ворующему чиновнику без разницы к кого он ворует: детей, пенсионеров, переселенцев и т.д. Мы ж не в Китае коммунистическом живем, у нас "демоукратия"
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