Народную декларацию о мире партии Разумная Сила подписали 1 миллион украинцев
Политическая партия "РАЗУМНАЯ СИЛА" собрала более 1 миллиона подписей граждан Украины под Народной декларацией о мире. Это дает надежду на мирное решение затянувшего вооруженного конфликта на Донбассе.
Об этом заявил лидер партии – Александр Соловьев во время пресс-конференции, которая состоялась 21 декабря в информационном агентстве ГолосUA.
"Это колоссальная поддержка – 1 миллион подписей за мир! И это количество только растет. Мы будем добиваться того, чтобы власть услышала свой народ. Там те же украинцы, что и в Киеве! По обе стороны все хотят мира", – заявил А. Соловьев.
Он подчеркнул, что подписи собирались по всей стране – и на западе, и на юго-востоке.
"Общественные организации также приняли участие в подписании этой декларации. Нами было принято решение отправить декларацию тем партиям, которые сегодня находятся в парламенте. Мы обратились с просьбой подписать к Гриценко, Ляшко, направили декларацию Юлии Владимировне, ведь они заявляют о стремлении к миру, пусть подтвердят это стремление. Наш народ сегодня хочет мира. Однако все отмолчались", – рассказал Соловьев.
Он сообщил, что всего за несколько месяцев, с момента подписания в сентябре Народной декларации о мире, акция получила колоссальную поддержку. По словам политика, люди подписывали Народную декларацию на улицах, приходили в региональные офисы партии,подписывали декларацию
А. Соловьев уверен, что руководство страны и люди – это сегодня абсолютно не пересекающиеся миры: "Людям не безразлична судьба страны. Люди хотят мира в своих семьях и на улицах. В то время как народ оказывает нам всяческую поддержку, то власть уже не прикрываясь ставит нам палки в колеса".
Он призывал граждан Украины перестать бояться: "Скоро – президентские и парламентские выборы, которые дают нам шанс. Наша партия идет на выборы и будет нести ответственность за то, что происходит в нашей стране. Мы выступаем за то, чтобы в нашей стране наступил мир, чтоб украинцы жили в порядке и достатке".
На пресс-конференции также выступили заместители лидера
Ранее анонсировалось, что за Народную декларацию о мире отдали подписи более 500 тыс. граждан Украины.
В сентябре текущего года "РАЗУМНАЯ СИЛА" подписала с украинцами на неподконтрольных территориях Народную декларацию о мире.
Напомним, выборы Президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.
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