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Военное положение: В Херсоне ограничили продажу алкоголя

Комментариев: 1
Алкоголь нельзя продавать в радиусе 300 метров от военных и пограничных служб.
Установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 09:00
Установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 09:00
depositphotos.com

В Херсоне горсовет принял решение на время военного положения ограничить продажу алкоголя в радиусе 300 метров от воинских частей, военкоматов и расположениях пограничников.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

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В частности, установлен запрет на продажу алкоголя с 18:00 до 09:00 ежедневно, учитывая выходные дни и праздники, в магазинах, расположенных в радиусе 300 м от мест нахождения военных и пограничных служб в Херсоне. Этот запрет не касается заведений ресторанного хозяйства.

В частности, продажу алкоголя ограничили возле таких служб:

- Херсонский областной военный комиссариат, ул. Ярослава Мудрого, 21;

- Херсонский обьединенный городской военный комиссариат,пров. Иосифа Пачоского (Спартаковский), 72;

- Херсонский пограничный отряд, ул. Перекопская, 175;

- Херсонский пограничный отряд, вул. Гимназическая (Червоностудентська), 20;

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- Азово-Черноморское региональное управление Государственной пограничной службы Украины, ул.Виктора Гошкевича (Дзержинского), 11а;

- военная часть А1836, ул. Пестеля, 1;

- военная часть А1088, пгт Антоновка;

- военная часть 3056 Национальной гвардии Украины, вул. Паровозная, 36.

Как сообщалось, Украина ввела военное положение сроком на 30 дней - до 26 декабря.

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Теги: алкоголь, военное положение, Херсон
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Комментариев (1)
Da-Gabon    21.12.2018, 18:29
Оценка:  0
Da-Gabon
Рядом с военными нельзя. Потому что они защитники.
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